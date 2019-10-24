Instagram Popüler Özelliğini Kaldırıyor!

Facebook bünyesinde faaliyet gösteren ve son dönemlerin en popüler uygulamalarından biri olan Instagram, beğenilen ‘filtreler’ özelliği hakkında şaşırtan bir karar aldı. Buna göre Instagram’da estetik operasyon filtreleri kaldırılacak.

2011 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook bünyesine katılan Instagram, o dönemden bu yana oldukça popüler hale geldi ve hatta Facebook’un bile önüne geçti. Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram’ın platforma getirdiği ‘filtreler’ özelliği genel olarak beğenilse de bir süredir tartışılan bir konu haline gelmişti.

Estetik Filtreler Kaldırılıyor

Instagram şimdilerde bu konuda önemli bir karar aldı ve platformdaki estetik operasyon filtrelerini kaldıracağını açıkladı. İngiltere merkezli Independent gazetesine göre, Instagram’da estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri kaldırılacak.

Bu kararın gerekçesi ise, söz konusu filtrelerin kullanıcıların akıl ve ruh sağlığına zarar verdiğinin sanılması.

BBC’de yer alan bir araştırmaya göre, insanlar yüzleri değiştiren filtreler kullandıklarında görünümleri ile ilgili olumsuz hislere kapılabiliyor.