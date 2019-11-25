Instagram Porno Yıldızlarına Ayrımcılık İddiaları ile Karşı Karşıya

Sosyal medya devi Instagram, son zamanlarda attığı adımlarla birlikte porno yıldızları için ayrımcılık iddiaları ile gündeme geldi.

Hesapla Kapatılıyor

Instagram yılın başından bu yana pek çok porno yıldızının kullandığı hesapları kapattı. Söz konusu durum hakkında açıklamalarda bulunan Yetişkin Performans Aktörleri Loncası Başkanı Alana Evans, "Instagram hesabımı Sharon Stove ya da başka bir onaylı hesap sahibi gibi kullanabilmem gerekir. Ama böyle bir şey yaparsam hesabım kapatılır." dedi.



Lonca tarafından yapılan açıklamaya göre seks veya çıplaklık içermeyen paylaşımlara rağmen 1.300 civarında aktörün hesapları kapatıldı. Hesabı kapatan içerik moderatörleri bu engeli 'topluluk standartlarını ihlal etme' nedenine bağlamakta. Bu durum hakkında "Para kazanma yöntemimizi beğenmiyorlar. Bu yüzden bize ayrımcılık yapıyorlar." diyen Evans, geçtiğimiz aylarda yetkililerle görüşme gerçekleştirmişti.

Ancak görüşmeler sırasında ılımlı bir sürecin yürümesine rağmen, daha sonrasında benzer olayların devamının yaşandığı görüldü.

'Herkesi Korumayı Hedefliyoruz.'

Instagram platformunun sahibi olan Facebook'a bağlı bir temsilci, "Küresel çeşitliliğe sahip bir toplulukta çıplaklık ve cinselliğe dair kurallar koyarak herkesi, özellikle de çocukları korumayı hedefliyoruz." dedi. "Bir içeriğin kuralları ihlal ettiği belirtiliyorsa harekete geçiyoruz. İnsanlara bu karara itiraz etme hakkı da tanıyoruz ve bir şeyi yanlışlıkla kaldırmışssak düzeltiyoruz." diyen temsilci, başka bir açıklamada bulunmadı.