Instagram Pozu Verirken Köpek Balıklarına Yem Oluyordu

“California”da yaşayan “Katarina Zarutskie”, “Instagram”da popüler olan bir güzellik ve seyahat bloggerı. Seyahat ettiği bölgelerde ilginç kareler yakalamaya çalışan, hemşirelik öğrencisi ve aynı zamanda model olan 19 yaşındaki genç kadın, bu defa Instagram için poz verirken neredeyse canından oluyordu.

Üniversite öğrencisi Zarutskie, tatil yaptığı Bahamalar'da Instagram pozu vermeye çalışırken köpek balıklarının saldırısına uğradı. Köpek balıklarıyla beraber yüzerken poz vermenin farklı ve eğlenceli bir deneyim olabileceğini düşünen genç kadın, Staniel Cay Adası'nda köpek balıklarının yoğun olduğu bir bölgede kendisini serin sulara bıraktı.

Zarutskie, köpek balıklarının arasında su yüzeyine yatmış bir şekilde dururken köpek balıkları da merakla genç kadının etrafına toplandı. İlk anda zararsız gibi görünen köpek balıklarından birisi Zarutskie’nin sol kolunu aniden kapınca durum tehlikeli bir hal aldı.

Neyse ki köpek balığı genç kadının kolunu kısa sürede bıraktı. Yaralı kolu serbest kalınca hemen kolunu suyun üzerinde havada tutan genç kadın, bu sayede kolundan sızan kanın suya karışmasını ve kanın daha fazla köpek balığını oraya çekmesini önledi. Genç kadın, derinliği boyunu geçmeyen suda hızlıca yakınındaki basamaklara doğru ilerleyip hemen sudan çıktı.

Zarutskie’nin köpek balıklarıyla ölüm kalım mücadelesi verdiği o anlar ise erkek arkadaşının babası tarafından kayıt altına alındı. Zarutskie, köpek balığı saldırısı sonucunda sol kolunda oluşan yaranın modellik kariyerini etkilemesinden endişe ettiğini ancak kolu hala yerinde olduğu ve hayatta olduğu için şanslı olduğunu söyledi.