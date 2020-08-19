Instagram QR Kodu Özelliği Kullanıma Sunuldu

Instagram'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. İlk olarak Japonya'da kullanıma sunulan Instagram QR kodu özelliği dünya genelinde kullanıma sunuldu. Instagram'a yeni gelen özellik kullanıcıların QR kodu oluşturabilmesine olanak sağlıyor. Oluşturulan QR kodu, üçüncü taraf kamera uygulaması üzerinden okunabilecek. QR kodu özelliğiyle ilgili detaylar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça popüler olan fotoğraf tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ın yeni özelliği dünya genelinde kullanıma sunuldu. QR kodu özelliği Nametag yani Ad Etiketi özelliğine oldukça benziyor ancak iki özellik arasında farklılık mevcut. Ad Etiketi özelliğinde oluşturulan QR kodu yalnızca Instagram kamerası üzerinden okunabiliyordu.

QR Kodu özelliğinde ise oluşturulan QR kodları üçüncü taraf kamera uygulamaları ile okunabiliyor. Üçüncü taraf kamera uygulamasının QR kodu desteğine sahip olması gerekiyor. Böylece profili bulmak için Instagram uygulamasını açmanıza gerek kalmıyor. Bu özellik sayesinde işletmeler, oluşturdukları QR kodlarını yazdırabilir ve müşteriler işletmenin Instagram hesabını kamera uygulaması üzerinden bulabilir. İşletmenin QR kodunu okutan müşteriler, işletmenin çalışma saatlerini görebilir, alışveriş yapabilir veya profil hesabını takip edebilir.

Instagram QR Kodu Özelliği Nasıl Kullanılır?

• İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasını açın.

• Instagram profilinizi açın ve hemen ardından sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi butonuna dokunun. Bu işlemin ardından bir pencere açılacaktır.

• Açılan pencere üzerinden "QR Kodu" yazısına dokunun. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra profilinizin QR kodu oluşturulacaktır. Oluşturduğunuz QR kodunu kaydedebilir veya paylaşabilirsiniz.