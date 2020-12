Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Instagram Reels'e alışveriş yapma özelliği geldi. Instagram Reels alışveriş yapma özelliği nedir? İşte ayrıntılar.

Instagram Reels Alışveriş Yapma Özelliği ile Güncellendi

MAC Cosmetics, Revolve, Song of Style by Aimee Song, Rare Beauty ve NBA gibi markalar Reels’da alışveriş özelliğini kullanmaya başlarken, Instagram’ın @shop hesabı da For the Ages, Centinelle, Kammok, Expedition Subsahara ve Paper & Clay gibi yeni marka ve küçük işletmelerin alışveriş yapılabilen Reels videolarını paylaştı.

Alışveriş özellikleri ile uygulamanın neresinde olursa olsun insanların ilham aldığı anda bir şey keşfetmesini ve satın almasını kolaylaştırmayı amaçlayan Instagram, Reels’da alışveriş özelliği ile bir Reels videosundaki ürünlere tıklayarak o ürünleri satın alma, kaydetme veya ürün hakkında daha fazla bilgi alma fırsatı sunuyor.

Instagram ayrıca 2020'de Instagram topluluğunun alışveriş trendlerini paylaştı. Trenler şu şekilde:

Güzellik Sanatı Eşsiz görünümler yaratmak ve kendilerini ifade etmek için Instagram’da insanlar tırnaklarını ve yüzlerini kanvas olarak kullanıyor.

Amaç esaslı tüketim Tüketiciler değerlere ve sorumluluğa önem veriyor; sosyal ve çevreci konularda belirli bir duruşa sahip markaları desteklemek istiyor. Sürdürülebilirlik esaslı marka olmanın ne anlama geldiğini gösteren işletmelere destek artıyor.

Tatlı nostalji İçerik üreticileri ve markalar 90’lar ve 2000’lere özgü stiller yaratıyor.

Evde kişisel bakım İnsanlar evde zaman geçirmeye devam ettikçe kişisel bakıma olan ilgi de devam ediyor. İnsanlar cilt bakımı, ev kıyafetleri, ev eşyaları gibi ürünleri keşfetmek için Instagram’a geliyor.



Şirket yeni özellikler ile uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Instagram geçtiğimiz haftalarda yeni canlı yayın özelliklerini de paylaşmıştı.

Instagram’ın yeni Canlı Yayın özelliklerinin detayları da şu şekilde: