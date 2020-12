TikTok Rakibi Instagram Reels Yeni Bir Özellik Alıyor!

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram’a eklenen bir özellik olan Instagram Reels, TikTok adlı uygulamanın genel yapısına benzerliği ile kullanıcıların dikkatini üzerine çekmiş ve bazı kesimler tarafından eleştiri konusu olmuştu. Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre TikTok rakibi araca kullanıcıların da seveceği yeni özellikler ilave ediliyor.

Uygulamaların yeni ve ilginç özelliklerini önceden duyurmakla tanınan ünlü uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, Instagram’ın diğer özelliklere nazaran çok daha yeni bir özelliğine kullanıcıların oldukça sık bir biçimde kullanmak isteyeceği bir aracın ekleneceğini duyurdu.

Paluzzi kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette popüler kısa formatlı video paylaşım uygulaması TikTok’un büyük rakibi haline gelen Instagram’ın Reels uygulaması ile ilgili yeni bir özelliğin ekran görüntüsüne yer verdi. Tweette yer alan ekran görüntüsüne bakıldığında Reels çok yakın bir zamanda yeni bir güncelleme alacak gibi görünüyor. Paluzzi’nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre Instagram şu anda Reels videolarında kişilerin etiketlenmesine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Alessandro Paluzzi’nin Twitter’da yayımladığı ekran görüntüsü, Reels araçları kullanılarak hazırlanan bir videonun içerisinde yer alan kişileri normal gönderi yayımlarken de olduğu gibi etiketlemenize ve etiketlediğiniz sosyal medya kullanıcılarının profilinde yer alan “Reels” sekmesinde bu videoların gösterilmesine olanak verileceğini işaret ediyor. Paluzzi’nin yayımladığı ekran görüntüsünde mevcut Reels videosu yayımlama bölümünden farklı olarak “İnsanları Etiketleme” bölümü yer alıyor. Bu eklenen küçük kısmı kullanarak istediğiniz herhangi bir sosyal medya kullanıcısını etiketleyebileceksiniz.

#Instagram is working on the possibility of tagging people in #Reels 👀 pic.twitter.com/uH0JtSUcZa