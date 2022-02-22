Adını Meta olarak değiştiren Facebook, o zamandan bu zamana pek çok yenilik yaptı. Özellikle Metaverse adımı ile kendinden epey söz ettiren Meta, geçtiğimiz senelerde Instagram’da kullanıma soktuğu kısa video formatı Reels özelliğini Facebook sosyal medya platformunda da kullanıma sundu. Instagram’a özgü olan Reels formatı, kullanıcılar tarafından epey ilgi görmüştü.

Instagram ‘Reels’ Formatı Şimdi Facebook’ta!

Meta, Reels formatını öncelikle Amerika, Meksika ve Kanada’daki kullanıcıların erişimine açtı. Daha sonra diğer ülkelerde de erişime açılan Reels özelliği, artık Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, Reels özelliğini Facebook hikayeler, Haber Kaynağı ve Facebook Watch ’ta görüntüleyebilecek. Ayrıca kullanıcılar, direkt olarak reels üzerinden videonun içerik üreticisine de ulaşabilecek. Platformların çapraz paylaşım özelliğini desteklemesi nedeniyle, kullanıcılar dilerlerse Instagram’da paylaştıkları Reels videolarını Facebook’ta da paylaşabilecekler.

Öte yandan Facebook, içerik üreticilerine yayın içi reklamlardan ve Stars gibi ürünlerden gelir elde etmelerine de imkan tanıyacak.

Facebook İçinde Reels Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Facebook uygulamasını açtığınızda Reels sekmesine dokunun ve ardından en yukarıda bulunan “Reel oluştur” kısmına tıklayın.

Reel içeriğinize video ekleyin: Kayıt butonuna basın veya sol alt köşede bulunan fotoğraf ikonuna tıklayarak albümünüzden fotoğraf veya video seçin.

Ekranınızın sağ tarafında bulunan ikonlara basarak ses, metin, efekt, başlık veya saat ekleyin.

Açıklamanızı yazın ve hedef kitlenizi seçin. Farklı bir ayarlama yapılmadığı takdirde Reel’ların herkese açık olduğunu unutmayın.

Yayınlamak için “Paylaş”a basın.

Reels’larda Reklam Gösterimi

Kullanıcılar Reels reklamlarına tıpkı Facebook’taki organik içeriklerde olduğu gibi yorum yapabilecek, reklamları beğenebilecek, görüntüleyebilecek, kaydedebilecek, paylaşabilecek ve atlayabilecek.

Facebook Reels İçin Geliştirilen Video Oluşturma Araçları

Facebook Reels için geliştirilen video oluşturma araçları ise şu şekilde:

Remix: Facebook’ta mevcut, herkese açık olarak paylaşılan bir Reels videosunu kendi videonuzla birleştirebilirsiniz. Başka bir içerik üreticisinin Reels videosunun tamamını veya bir kısmını içeren bir Remix oluşturabilirsiniz.

60 saniyelik uzunluk: 60 saniye uzunluğunda Reels videoları oluşturabileceksiniz.

Taslaklar: Bir Reels videosu oluşturduğunuzda “Taslak Olarak Kaydet” butonuna tıklayarak videonuzu kaydetme seçeneğine sahip olacaksınız.

Video Şekillendirme: Canlı veya uzun formatta çekilmiş olan Reels videolarını şekillendirmek ve kırpmak isteyen içerik üreticileri için yeni video şekillendirme araçları kullanıma sunulacak.

Meta, Facebook’taki Reels uygulamasının farklı sekmelerde kullanılması için yeni güncellemeler de getirecek. Yeni gelecek güncellemeler ile birlikte Facebook Reels aşağıdaki sekmelerde kullanılabilecek:

Hikayelerde Reels: Siz ve diğer kullanıcılar tarafından herkese açık olarak paylaşılan Reels videolarını Facebook’taki Hikayeler’inize ekleyebileceksiniz. Ayrıca herkese açık olarak paylaşılan Hikayeler’den yeni Reels videoları oluşturabileceksiniz. Bu şekilde hem sevdiğiniz Reels videolarını arkadaşlarınızla paylaşmanız kolaylaşacak, hem de içerik üreticiler daha fazla görünürlük kazanma şansı elde edebilecekler.

Watch’ta Reels videoları: Facebook Watch sekmesi üzerinden Reels videoları oluşturmak ve izlemek mümkün olacak.

Haber Kaynağı’nın tepesinde Reels: Facebook Haber Kaynağı’nın üst kısmına yeni Reels videoları izlemek ve oluşturmak için bir Reels butonu eklenecek.

Haber Kaynağı’nda önerilen Reels: Haber Kaynağı’nda kullanıcılara takip etmedikleri içerik üreticiler tarafından oluşturulmuş Reels videoları önerilecek.