Instagram Reels'e Green Screen İsimli Yeni Araç Geliyor!

Instagram Reels'e green screen seçeneği geliyor. Sosyal medya platformunun TikTok benzeri özelliğine getirilecek yeni seçeneğin yeşil perde tekniği ile aynı işleve sahip olması bekleniyor. Küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilen seçenek ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Instagram Reels Green Screen Ne Zaman Gelecek?

Bu seçenek, daha önce Reels'e geleceği duyurulan diğer tüm araçlardan çok daha eğlenceli olabilir. Sosyal medya uygulamasının bir süre önce kullanıma sunduğu Reels özelliğine eklenecek olan aracın daha çok yeşil perde tekniğinin kullanılma amacına benzer bir amaç taşıması planlanıyor.

Green Screen'in çevrim içi ortamda sunulan bir hizmete eklenecek ilk özellik olmadığının altını da çizmemiz gerekiyor. Bu özellik daha öncesinde Reels'in ortaya çıkma nedeni olan TikTok ile Zoom gibi video konferans uygulamasına da eklenmişti.

Reels kullanıcılarının sabırsızlıkla beklemeye başladığı araç yeşil perde tekniği ile benzer bir işleve sahip olacak. Kullanıcılar, Reels'e eklenecek söz konusu araçla beraber arka planı hiçbir zahmete girmeden kaldırma olanağına sahip olacak. Ayrıca kaldırılan arka plan yerine kullanıcının istediği herhangi bir görüntü eklenebilecek.

Reels'in yeni özelliği şimdilik tüm kullanıcıların hizmetine açık değil çünkü en azından bir süre boyunca küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilecek. Green Screen özelliğinin dünya genelindeki kullanıcıların deneyimine sunulacağı tarih ise şu anlık soru işaretini koruyor.

Instagram Reels, TikTok'un Başarısına Ne Kadar Yakın?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, geçen haftalarda The Verge'e yaptığı açıklamada, "Henüz (video formatının kullanım oranından) memnun değilim. İnsanların ne kadar çok içerik üretip ne kadar çok tükettiğine bakıldığında büyüdüğümüzü görebiliyoruz ancak önümüzde daha uzun bir yol var. TikTok’un önde olduğunu kabullenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Reels özelliğini geliştiren ekibin şu an vaktinin büyük bir kısmını söz konusu içerik formatını sosyal medya kullanıcılarını cezbedecek hale getirmek için çalışmadığını vurgulayan Mosseri, Reels'i geliştiren ekibin özelliği türünün diğer örneklerinden farklı kılacak özellikler geliştirmeye odaklanması gerektiğini de söylemişti.

Reels, Instagram'a eklenen son büyük özelliklerden bir tanesi fakat Instagram Başkanı Mosseri'nin ifadelerine göre büyük bir başarının altına imza atmanın tam aksi yönünde ilerliyor fakat bu özelliğe bakılırsa Mosseri'nin birkaç hafta önce kurduğu cümlelerden sonra Reels'in geliştiricilerinin yaratıcı fikirleri hayata geçirmeye başladığı da görülüyor.