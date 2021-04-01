Instagram, Reels için Remix Özelliği Çıktı

Instagram Reels Remix özelliği kullanıcıların beğenisine sunuldu. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, yeni özelliğini yayına aldığını duyurdu. Gelin hep beraber yeni özelliğe yakından bakalım.

Instagram Reels Remix Özelliği Nedir?

Remix özelliği ile insanlar mevcut bir Reels videosuyla yan yana olacak şekilde kendi Reels videosunu oluşturabilecek.

Bu yeni özellik ile birlikte sadece yeni yüklenen Reels videoları üzerinden Remix özelliği kullanılabilecek. Live Rooms, Hikayelerde anket ve soru, Artırılmış Gerçeklik gibi interaktif özelliklerin insanların Instagram deneyimlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Instagram, Remix özelliği ile insanlara yeni trendler ve içerik üreticileriyle etkileşimde bulunmak ve yaratıcı içerikler üretmek için yeni yollar sunmayı amaçlıyor.

Remix özelliğini kullanmak için şu adımların yapılması gerekiyor:

Beğendiğiniz bir Reels videosu bulun Üç nokta ikonundan menüye girin ve “Remix this Reel” seçeneğini tıklayın Ekran bir tarafta orijinal Reels videosu olacak şekilde ikiye bölünecek, burada karşılıklı olarak kendi Reels videonuzu çekin Kaydettikten sonra ses ayarlarını yapın İstediğiniz düzenlemeleri yapın ve paylaşın.

Instagram, telefon, bilgisayar ve tabletler üzerinde kullanılabilen, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Instagram üzerinde fotoğraf veya video paylaşabilir, hikaye özelliği ile bir süre sonra silinen içerikler oluşturabilir, mesajlaşabilir ya da görüntülü konuşma yapabilirsiniz.

Instagram Hikayelere de Yeni Özellik Gelebilir

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, gönderileri hikayede paylaşmayı engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Şu anda bazı kullanıcılar Instagram gönderilerini, hikayelerinde paylaşamıyor. Instagram kullanıcılara bilgi mesajı gönderdi.

Instagram hikayelerinizde tweet paylaşabilecek, ancak Instagram gönderilerini paylaşamayacaksınız. Aynı zamanda IGTV önizlemelerini de paylaşabilecek, ancak normal ana sayfadaki güncellemeleri paylaşamayacaksınız. Özelliğin test aşamasında olduğundan dolayı ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı bilinmezliğini koruyor.