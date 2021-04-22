Instagram Reels'e Reklam Geliyor: Facebook Şaşırtmadı

Instagram Reels reklam gösterecek. Sosyal medya platformu, uygulamasının hemen hemen her yerine reklam koyuyor ve şimdi Reels'e de geliyor. Instagram Reels reklamlarını kapatmak mümkün mü? İşte detaylar.

Sosyal medya devi Facebook, Instagram'ın kısa biçimli video özelliği olan Reels'ten para kazanmayı hedeflediği için reklam göstermeye başlayacağını duyurdu. TikTok klonu Instagram Reels ilk aşamada Hindistan, Brezilya, Almanya ve Avustralya'da reklamları test etmeye başlayacak.

Instagram Reels reklamlarını kapatmak mümkün mü?

Facebook Küresel iş Grubu Başkan Yardımcısı Carolyn Everson geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda, reklamların Reels için bir zorunluluk olduğuna değindi. "Reklamlar, Reels için ivmenin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi" dedi. Ancak Everson, Reels ile ilgili sayısal verileri paylaşmayı reddetti.

ABD'li sosyal medya devi, hızla büyüyen bir sosyal medya pazarı olan Hindistan'daki popülaritesinden yararlanmak isterken, rakip TikTok ise geçen yıldan beri ülkede yasak. Facebook, içerik oluşturucuların Reels videolarını Facebook hesaplarında paylaşmaları gibi birtakım yeni özellikleri ilk olarak Hindistan'da paylaşacağını söyledi.

Facebook ayrıca yaptığı duyuruda reklamverenlerin, reklam vermek istedikleri video içeriği kategorilerini seçmelerine olanak tanıyacak. Kategoriler arasında çocuklar, ebeveynlik, evcil hayvanlar, fitness ve egzersiz gibi Reels'in ön plana çıkan video türleri olacak.

Facebook'un bu çabası, içerik kategorilerinin yanı sıra markaların reklam vermesini kolaylaştırma konusundaki en büyük hamlesi. Reklamverenler genellikle belirli kullanıcıları ilgi alanlarına göre hedeflemek için Facebook'u kullanıyor. Everson, "Bu, pazarlamacılar için büyük bir teklif" ifadesini kullandı.

Facebook, önümüzdeki haftalarda Facebook Hikayeler özelliği için etiket reklamları yayınlayacağını da ekledi. Markalar, içerik oluşturucuların Hikayeler'ine yerleştirecekleri etiketler yaratabilir ve fenomenler, çıkartma reklamlar aracılığıyla yapılan satışlardan pay kazanabilir.

Instagram'da taciz mesajlarına geçit yok

Instagram ayrıca yayınladığı bir blog gönderisinde, nefret söylemiyle mücadele etmek için yeni araçlarını duyurdu. Doğrudan mesaj isteklerinden belirli kelimeleri, cümleleri ve emojileri filtreleyecek yeni bir araç tanıtan Instagram, platformdaki tacizi önlemek istiyor.

Kullanıcılar artık hem takipçilerden gelen taciz edici doğrudan mesajları otomatik olarak filtreleyebilecek hem de belirli rahatsız edici kelimeleri, ifadeleri ve emojileri engelleyebilecek. Böylece hesap sahibi, nefret veya taciz içerikli mesajları asla görmek zorunda kalmayacak.