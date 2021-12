Instagram Reels Bir TikTok Özelliğine Daha Kavuştu

Instagram Reels'e bir TikTok özelliği daha geldi. Görüntü tabanlı sosyal medya platformuna gelen yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Çok sayıda kullanıcının şaşırmasına neden olan söz konusu özelliğe ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, geçtiğimiz yıl TikTok isimli popüler sosyal medya platformuna oldukça benzeyen Reels'i kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Kısa video formatını destekleyen Reels'e gelen yeni özelliğin TikTok'a ait bir özellik olması dikkat çekti.

Instagram, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Reels'e görüntülü yanıt verme özelliğinin geldiğini duyurdu. Kullanıcılar artık Reels videolarına gelen yorumlara görüntülü olarak yanıt verebilecek. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Reels videonuza yapılan yoruma yanıt vermek için ilk olarak "Yanıtla" butonuna dokunmanız gerekiyor. Daha sonra ekranın sol kısmında yer alan kamera simgesinin yer aldığı butonu seçmelisiniz. Açılan sayfa üzerinden yoruma yanıt vermek için bir video çekebilirsiniz.

Oluşturduğunuz videonun üzerine söz konusu yorumu etiket olarak ekleyebilirsiniz. Etiket şeklinde eklenen yorumu hareket ettirebilir, boyutunu ayarlayabilir ve rengini değiştirebilirsiniz. Böylelikle önemli soruları metin yerine görüntülü olarak yanıtlayabilirsiniz.

We love the communities that creators have built on Instagram. 😊❤️



That’s why we’re excited to launch Reels Visual Replies, a new feature to interact with your audience. You can now reply to comments with Reels and the comment will pop up as a sticker. pic.twitter.com/dA3qj1lAwE