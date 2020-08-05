TikTok Rakibi Instagram Reels Türkiye'de Kullanıma Sunuldu!

Instagram tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan ve TikTok'a benzemesi ile dikkat çeken Instagram Reels Türkiye'de kullanıma sunuldu. Instagram Reels özelliği sayesinde kullanıcılar, ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Instagram Reels ile ilgili detaylar haberimizde.

Instagram Reels Türkiye'ye Geldi

Instagram Reels geçtiğimiz aylarda iki ülkede daha kullanıma sunulmuştu. Instagram'ın kısa süreli videolar oluşturmamıza olanak veren bu özellik artık ülkemizde de kullanılabiliyor. Instagram Reels ile oluşturulan 15 saniyelik videolar gönderi ya da Hikaye aracılığı ile paylaşılabilecek. Ayrıca herkese açık hesapların yayımladığı gönderiler veya Hikayeler Keşfet bölümünün Reels sekmesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülenebilecek.

Instagram'un bu yeni özelliğinde yer alan özellikler, içerik oluşturmak isteyen sosyal medya kullanıcılarına yaratıcılık imkanı tanıyor. Bu tür videoların Keşfet bölümünde yayımlanması ise içerik oluşturucularının keşfedilmesine ve her gün daha iyi videolar oluşturmasına yardımcı oluyor.

Instagram'ın Reels özelliğinde ses, AR efektleri, zamanlayıcı ve geri sayım, hizalama ve hız araçları bulunuyor. Bu özelliklerin ne amaçla kullanıldığını aşağı kısımdan öğrenebilirsiniz.

• Ses: Instagram kullanıcıları, Instagram'ın müzik kütüphanesinden seçim yapma hakkını kullanabilir veya kendi cihazında yer alan sesleri kullanabilir. Kendi cihazında yer alan müzikleri herkese açık bir hesapta kullanan kişilerin kullandığı müziklerin başkaları tarafından da kullanılabileceği unutulmamalıdır.

• AR Efektleri: Instagram'ın ve dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucularının oluşturduğu artırılmış gerçeklik efektleri vardır. 15 saniyelik videolarınızın içerisinde bu efektleri kullanabilirsiniz.

• Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Ellerinizi cihazınızda tutmadan video çekmek istiyorsanız zamanlama özelliğini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

• Hizalama: Birleştirmek istenen iki video klibi arasında mükemmel bir geçiş oluşturmak için kullanılan bu özellik, klipteki ögeleri daha iyi bir şekilde hizalamanıza yardımcı olur.

• Hız: Videonun belirli bölümlerinin hızını arttırmanıza ve azaltmanıza yardımcı olan bu özellik, videolarınıza daha iyi bir görünüm katabilir.

Instagram Reels'in nasıl kullanıldığını öğrenmenize yardımcı olmak için Türkiye'de bu türde yayımlanan ilk video örneklerini incelemenizi tavsiye ederiz.

Instagram Reels İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

• Herkese açık hesapların yayımladığı videolar, Instagram'ın keşfet bölümünde görüntülenebilir ve böylelikle Instagram'ın kullanıcıları tarafından keşfedilme fırsatı yakalanabilir.

• Gizli hesaplar, bu tür videoları sadece takipçileri ile paylaşabilir. 15 saniyelik videonun içinde kullanılan sesler başkaları tarafından kullanılamaz ve bu hesabı takip etmeyen insanlar tarafından görüntülenemez.

• Instagram Reels kullanılarak oluşturulan videoların kapak fotoğrafı değiştirebilir, hashtag eklenebilir ve bu videolara arkadaşlar etiketlenebilir.

• Bu özellikle oluşturulan videolar aynı zamanda hikaye ve direkt mesajlar aracılığı ile paylaşılabilir.