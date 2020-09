Instagram Reels Video Süresi Arttırıldı

Duyurulduğu dakikadan itibaren TikTok'un büyük rakibi olacağına dair söylentilerin oluştuğu Instagram Reels özelliğinin kullanım oranının TikTok'un kullanım oranının geçmesini sağlamak için Instagram tarafından yapılan yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'de ortalama olarak iki ay önce kullanıma sunulan Instagram Reels video süresi ile ilgili kullanıcıların bazı sorunları vardı. Sosyal medya platformunun özellik ile ilgili son düzenlemesi, sosyal medya kullanıcılarının yaşadığı sorunların büyük bir kısmını ortadan kaldırdı.

Sosyal medya kullanıcılarının TikTok'ta olduğu gibi kısa videolar oluşturmasına, düzenlemesine ve yayımlamasına olanak veren Instagram Reels'in kullanıma sunulduğu andan itibaren kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu konulardan biri video süresinin yeterince uzun olmamasıydı ancak Instagarm'ın Twitter üzerinden yayımladığı tweete göre video süresinde ve özelliğin diğer seçeneklerinde bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Instagram Reels ile video oluşturmaktan keyif alan sosyal medya kullanıcıları, sosyal medya platformunun aldığı son güncelleme ile beraber Instagram'ın diğer özelliklere oranla henüz oldukça yeni olan özelliği ile 30 saniyeye kadar video oluşturma imkanına sahip oldu. Video oluşturmanın ve özelliğin popüler sosyal medya platformu TikTok'un kullanım oranının yanına yaklaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan video süresi büyük ölçüde uzatıldığı için kullanıcılar artık video oluşturmakla ilgili sorun yaşamayacaktır.

Sosyal medya platformunun Instagram Reels için yaptığı tek düzenleme işlemi video süresi ile sınırlı da kalmadı. Instagram ayrıca özellikte yer alan zamanlayıcıyı 10 saniyeye uzattı. Özelliği devamlı olarak kullananlar artık 10 saniyelik bir geri sayım başlatabilir ve sürenin sonunda videosunu istediği gibi çekebilir. Instagram'a eklenen özellik ile ilgili değişiklikler her ne kadar büyük değişiklikler olmasa da özellik henüz çok yeni olduğu için özellikle ilgili değişikliklerin zamanla daha sık bir şekilde görülmesi bekleniyor.

A few Reels updates coming at you:



🤳 Create a reel up to 30 seconds

⏱ Extend the timer to 10 seconds when you’re recording

🎬 Trim and delete any clip pic.twitter.com/kVrCEnvC55