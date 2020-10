Instagram Reels Yeni Özellikler Kazandı

TikTok'a benzemesi ile dikkat çeken Instagram Reels geçtiğimiz aylarda dünya genelinde kullanıma sunuldu. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, Reels özelliğinin kullanımını artırmak ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Instagram tarafından kullanıma sunulan yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, Reels videolarını daha kolay bir şekilde keşfedebilecek. Peki, Instagram Reels yeni özellikler neler? Sosyal medya platformuna gelen yeni özellikler ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Instagram Reels Yeni Özellikler Neler?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, ilk olarak Snapchat'te yer alan Hikaye özelliğini kendi platformuna ekleyerek Snapchat'i tahtından etmeyi başarmıştı. Instagram'ın Hikaye özelliğini eklemesinin ardından Snapchat'in dünya genelinde popülerliği hızlı bir şekilde düşüşe geçmişti. Instagram, geçtiğimi yıl bir karar daha aldı ve bu kez kısa sürede çok popüler hale gelen sosyal medya platformu TikTok'un özelliğini kendi platformuna eklemek için kolları sıvamıştı.

Geçtiğimiz aylarda dünya genelinde kullanıma sunulan Instagram Reels yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Instagram, TikTok'a benzeyen platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Sosyal medya platformuna gelen yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, Reels içeriklerini daha kolay bir şekilde keşfedebilecek. Peki, Reels'e gelen yeni özellikler neler?

Instagram, Reels için yeni özellikleri ülkemizde kullanıma sundu. Yeni özellikler sayesinde kullanıcıların sevdikleri sesleri keşfetmeleri ve kaydetmeleri kolaylaşacak. Instagram tarafından sosyal medya kullanıcılarının kullanımına sunulan özellikler şu şekilde:

• Ses Arama: Instagram'ın keşfet sekmesine benzer olarak yeni müzikler ve sesler keşfetme

• Ses Kaydetme: Reels videoları oluştururken ses kaydetme seçeneğine erişimde büyük bir kolaylık

• DM Üzerinden Ses Sayfalarını Paylaşma: Belirli bir ses ile ilişkili tüm Reels videolarını direkt mesaj üzerinden paylaşma

Instagram Reels yeni özellikler hakkında yapılan açıklamada, “Reels hala oldukça yeni olsa da insanların yaptıklarını görmek bize ilham veriyor. Ses ve müziğin bir trend’e katılırken büyük ilham kaynakları olduğunu, kitlelere ulaşmak, hatta viral olmak için bir fırsat sunabildiğini biliyoruz; bu yüzden bugün kullanıma sunduğumuz yeni ses özellikleri için çok heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi.

Reels videolarını keşfetmeyi kolaylaştıracak bu yeni güncelleme ile beraber Keşfet sekmesi ana sayfanın sağ üst kısmına mesajların yanına taşındı. Instagram, onuncu yıl kutlamalarının bir parçası olarak Reels lansmanından bu zamana kadar en fazla paylaşılan 20 şarkının listesini paylaştı. Instagram tarafından paylaşılan şarkı listesi şu şekilde:

• Virgo by JADU JADU

• ily (i love you baby) (feat. Emilee) by Surf Mesa

• Cute Song by Aroob Khan

• Yes or No by Jass Manak

• Watermelon Sugar by Harry Styles

• Sunset Lover by Petit Biscuit

• WAP (feat. Megan Thee Stallion) by Cardi B

• se essa vida fosse um filme by GIULIA BE

• Butterfly by Jass Manak

• Piece Of Your Heart (Alok Remix) by Meduza, Alok, Goodboys

• death bed (coffee for your head) by Powfu, beabadoobee

• Yummy by Justin Bieber

• Hawái by Maluma

• Don’t Start Now by Dua Lipa

• Khayaal Rakhya Kar by Preetinder

• Feelings by Sumit Goswami

• Laal Bindi by Akull

• Level Up by Ciara

• Born to Shine by DILJIT DOSANJH

• Cradles by Sub Urban