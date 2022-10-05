Instagram Reklam Göstermenin Yeni Yollarını Arıyor

Meta, son yıllarda geçirdiği dönüşümle birlikte çatısı altında bulunan markalarda farklı teknolojiler denemeye devam ediyor. Bunun en son örneklerinden biri de Instagram'da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgiye göre Meta, Instagram'da daha fazla reklam göstermek için AR teknolojisini kullanacak.

Son çeyrekte finansal açıdan büyük kayıplar yaşayan şirket, çareyi daha fazla reklam göstermekte arıyor. Buna göre Keşfet'te kullanıcıların karşısına artık artırılmış gerçeklik destekli reklamlar çıkacak. Özellikle süs ve ev eşyaları için fazlasıyla uygun olan bu yeni reklam sisteminde kullanıcılar almak istedikleri ürünleri daha detaylı inceleme fırsatı bulacak.

Keşfet'te Kullanıcıya Göre Tasarlanmış Reklamlar Olacak!

Meta'nın yeni reklam vizyonuna göre markalar artık kullanıcı kitlesine göre reklamlarını Keşfet üzerinde gösterebilecek. Örneğin teknoloji ile ilgili bir kullanıcının karşısına aynı Google Ads'te olduğu gibi telefon reklamları çıkacak. Aynı zamanda kullanıcının ilgi noktaları hakkında veriler analiz edilirken yaptığı paylaşımların içeriği de dikkate alınacak.

Reklamlarla ilgili bir diğer dikkat çeken gelişme ise artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılması oldu. Buna göre reklam veren şirketler, Meta ile ürünlerinin üç boyutlu taramasını paylaşacak. Instagram'da yer alan artırılmış gerçeklik filtreleriyle kullanıcılar üç boyutlu nesneleri kameraları yardımıyla istedikleri yere yerleştirebilecek. Yani artık almak istediğiniz bir süs eşyasının masanızda nasıl duracağını düşünmek zorunda olmayacaksınız.

Reels üzerinde ise 4 ile 10 saniye arasında atlanabilir reklamların olacağı açıkladı. Buna göre bir döngü şeklinde oynatılan Reels videolarının bitmesinin hemen ardından araya bir reklam girecek. Reels videosu daha sonrasında tekrar izlenebilir olacak.

Öte yandan Instagram içerik üreticilerini sevindiren bazı gelişmeler de paylaştı. Buna göre içerik üreticilerinin profil akışında reklamlar gösterilebilecek. İçerik üreticileri, profil akışlarında yer alan reklamlardan da para kazanabilecek. Şimdilik test aşamasında olan bu özelliklerin yakın zamanda tüm kullanıcılar için aktif edilmesi bekleniyor.