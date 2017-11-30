Instagram, Remix'i Duyurdu! Yeni Özellikler Yolda

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, yepyeni bir özellik daha kazandı. Remix adı verilen özellik ile birlikte arkadaşlarınızın size gönderdiği fotoğrafları uygulama içinde düzenleyebileceksiniz. Ayrıca birçok yeni özelliğin daha test aşamasında olduğu da gelen haberler arasında.

Kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla 800 milyon takipçiye ulaştığını duyuran Instagram, çok önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmıştı. Son zamanlarda yaptığı yeniliklerle kullanıcılarının yüzünü bir hayli güldüren sosyal medya devi, şimdi de Remix adını verdiği yeni bir özellikle karşımıza çıktı.

Popüler fotoğraf paylaşma platformu, yayınladığı yeni bir özellikle, arkadaşlarınızın size direkt mesaj ile gönderdiği resimleri düzenlemenize olanak sağlanıyor. Örneğin; arkadaşınız size direkt bir mesaj gönderdikten sonra, bu mesajın altında bulunan kamera butonuna basarak cevap verebiliyor; fotoğrafa metin, çıkartma veya çizimler ekleyip, dilediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Ardından yapmanız gereken tek şey, fotoğrafı arkadaşınıza geri göndermek.

Instagram Remix özelliğinin yanında, "Remixing" (Yeniden Oynatma) adını verdiği özellik ile isterseniz bir kere izlenebilen, isterseniz de tekrar eden döngüsel videolar gönderebileceksiniz.

Instagram Yeni Özellikler Test Ediyor

Instagram, kullanıcıların hoşlarına gidecek bir dizi yeni özelliği daha test ediyor. Görünüşe göre tam 6 yeni özellik yolda!

Regram (Repost) Düğmesi

Test edilen özellikler arasında belki de en heyecan verici olan, kullanıcıların bir üçüncü taraf uygulamasına geçmek zorunda kalmadan başkalarının fotoğraflarını ve videolarını yeniden paylaşabileceleri Regram özelliği. Hemen her kullanıcının istediği bu özellik ayrıca bir Repost uygulamasının kullanılmasının önüne geçecek. Güzel hareket!

Hikayelere GIF Ekleme

Bir diğer dikkat çeken özellik ise hikayelere GIF ekleme. Dünyanın en popüler GIF platormu Giphy ile anlaşacak olan Instagram, kullanıcıların hikayelerine istedikleri GIF'leri eklemesine imkan tanıyacak.

Diğer Yenilikler

Yakında iOS kullanıcıları, Instagram gönderilerini ve profillerini yalnızca bir düğmeyi tıklayarak WhatsApp'ta paylaşabilecek. Bunun dışında Instagram Hikayeleri'ni arşivleme seçeneği de geliyor. Son olarak Yakın Arkadaşlar özelliği ile birlikte artık sadece belirlediğiniz yakın arkadaşlarınızla gönderi paylaşabileceksiniz.

Facebook'un satın almasıyla adeta yeniden doğan Instagram, yeni özellikleri ile yine birçok kullanıcısının yüzünü güldürecektir. Zaten giderek artan kullanıcı sayısı da popüler uygulamanın en sağlam referansı olsa gerek.

Instagram'ın yeni özelliklerini beğendiniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.