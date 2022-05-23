Instagram'a Repost Özelliği Geliyor

Mevcut şartlarda Instagram'ın gönderilerini yeniden paylaşma yani "Repost" özelliği yok. Özellikle Instagram'ın ilk kez popülerleştiği yıllarda 7'den 70'e tüm Instagram kullanıcılarının kullandığı "Repost" özelliği üçüncü parti uygulamalar sayesinde gerçekleştiriliyordu. Bu sayede kullanıcılar başka hesabın paylaştığı fotoğraf veya videoyu repost ederek kendi profillerine taşıyorlardı.

Zamana yenik düşen bu özellik hem güncelliğini hem de popülerliğini yitirdi. Artık neredeyse hiç kullanılmayan özelliği Instagram doğrudan uygulamaya yeni bir özellik olarak getirmeyi planlıyor.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, şahsi Twitter hesabı üzerinden Instagram'ın hâlihazırda üzerinde çalıştığı "Repost" özelliği ile ilgili detayları paylaştı.

#Instagram keeps working on reposts 👀



ℹ️ Reposts will be saved in a separated tab on your profile pic.twitter.com/7bduidntwE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2022

Repost Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Doğrudan uygulamaya eklenecek bu yeni özellik, "Whatsapp Durumu", "Instagram Hikâyeleri", "SMS" gibi paylaşım seçeneklerinin hemen yanına eklenmiş durumda. Paluzzi, yeni "Repost" özelliğinin nasıl kullanılacağına dair bir ekran görüntüsünü de paylaştı. Paluzzi'ye göre bu özelliği kullanabilmek için paylaşmak istediğimiz gönderinin sağ üstündeki seçenekler butonuna basmak ve ardından "Repost" seçeneğini seçmek gerekiyor.

Instagram, Repost edilen gönderileri doğrudan profil paylaşımlarına değil, tıpkı etiketlendiğiniz gönderiler gibi ayrı bir sekmeye yerleştirilecek. Keza Repost ettiğiniz gönderinin sahibi de Repost edilen gönderide yer alacak.

Instagram'ın geliştirme sürecinde sonlara yaklaştığı ve yakında özelliği kullanıma açacağı gelen bilgiler arasında.