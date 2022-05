Instagram'a Repost Özelliği Geliyor

Mevcut şartlarda Instagram'ın gönderilerini yeniden paylaşma yani "Repost" özelliği yok. Özellikle Instagram'ın ilk kez popülerleştiği yıllarda 7'den 70'e tüm Instagram kullanıcılarının kullandığı "Repost" özelliği üçüncü parti uygulamalar sayesinde gerçekleştiriliyordu. Bu sayede kullanıcılar başka hesabın paylaştığı fotoğraf veya videoyu repost ederek kendi profillerine taşıyorlardı.

Zamana yenik düşen bu özellik hem güncelliğini hem de popülerliğini yitirdi. Artık neredeyse hiç kullanılmayan özelliği Instagram doğrudan uygulamaya yeni bir özellik olarak getirmeyi planlıyor.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, şahsi Twitter hesabı üzerinden Instagram'ın hâlihazırda üzerinde çalıştığı "Repost" özelliği ile ilgili detayları paylaştı.

#Instagram keeps working on reposts 👀



ℹ️ Reposts will be saved in a separated tab on your profile pic.twitter.com/7bduidntwE