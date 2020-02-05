Instagram Sadece Reklamlardan 20 Milyar Dolar Kazandı

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Instagram, 2019 gelirleri konusunda pek çok rakibine fark attı. 2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık reklam hasılatı elde eden Instagram, şirketi Facebook'un dörtte birini oluşturuyor.

Instagram, Facebook'un gelir kaynakları arasında kesinlikle büyük bir rol oynuyor. Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre uygulama geçen yıl Facebook’un toplam 2019 gelirinin dörtte birinden fazlasını oluşturan 20 milyar dolarlık reklam geliri getirdiğini bildirdi.

Instagram'da reklamlar Hikayeler arasında, akış içerisinde veya Keşfet sekmesinde gösteriliyor. Instagram ekibi, kullanıcıların içeriği arasında reklamları nasıl göstermesi gerektiğini giderek daha fazla anladı ve kullanıcılara engel olmadan reklamlarının önünü açmayı başardılar.

YouTube'un 15 milyar dolarlık reklam gelirini geçerek sosyal medyada üstünlüğünü gösteren Instagram, ayrıca YouTube'un aksine reklam gelirlerini içerik oluşturucularla paylaşmıyor. Yalnızca IGTV içerikleri için belirli oluşturucularla çalışan Instagram, içerik oluşturucuların ekipmanlarını karşılıyor ve reklam karını paylaşmak yerine çekimleri gerçekleştiriyor.

Ayrıca Instagram'ın günden güne markalarla içerik oluşturucularını birleştirdiğini görmek de mümkün. Kısa süre önce içerik oluşturucuların marka anlaşmalarını koordine etmek için tasarlanmış bir Facebook ürününe erişim sağlayan platform, içerik oluşturucular için araçlarını genişletmeye devam ediyor.