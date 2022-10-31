Instagram Sebepsiz Yere Kullanıcıları Uygulamadan Atmaya Başladı

En son geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir Instagram sorununun ardından bugün Instagram kullanıcıları yeni bir sorunla daha karşı karşıya gibi görünüyor. Yaşadıkları sorunla birlikte doğrudan Twitter'a koşan Instagram kullanıcıları, uygulamanın açıldıktan kısa bir süre sonra kendi kendine kapanması nedeniyle problemi iletmeye çalışıyor.

Sorunla ilgili ilk bilgiler de yine sorunu yaşayan Instagram kullanıcılarından geliyor. İlk gelen bilgiler uygulamanın Android sürümünde herhangi bir sorun olmadığı yönünde, bu da iOS tarafında yeni iOS 16.1 güncellemesiyle bir ilgisinin olup olmadığını sorgulatıyor.

Instagram'daki Sorun Küresel Çapta Yaşanıyor

Instagram ve pek çok mecrada yaşanan problemleri listeleyen DownDetector, şu anda Instagram'da yaşanan problemin küresel çapta bir sorun olduğunu bildiriyor. Uygulamanın mevcut sürümüyle veya iOS 16.1 kaynaklı bir sorun olup olmadığı ise şimdilik belirsiz.

Instagram cephesinden henüz sorunla ilgili bir açıklama gelmedi ancak soruna hızla el atılması ve çözülmesi muhtemel görünüyor. Eğer siz de iOS cihazınızda bu sorundan muzdaripseniz bir süre beklemenizde fayda var.