Instagram, ‘Seni Takip Ediyor’ Özelliğini Android’de Test Ediyor

Eminim birçok kişi, ‘takibime takip’ felsefesi ışığında, kendisini kimlerin takip ettiğini öğrenmek için ‘Takipçi’ listesini dillere destan bir ustalıkla incelemiştir. Neyse ki Instagram, ‘Seni Takip Ediyor’ özelliğiyle birlikte bu işkenceye bir dur dedi. Şirket, yeni özelliğini Android cihazlarda test etmeye başladı.

Çeşitli kullanıcı raporlarına göre Instagram, uzun zamandır beklenen ‘Seni Takip Ediyor’ özelliğini Android cihazlarda test etmeye başladı. Adından da anlaşılacağı üzere, kullanıcılar bir profili ziyaret ettiklerinde o kişinin kendilerini takip edip etmediğini anlayabiliyorlar.

Aşağıdaki Twitter bağlantısında da gördüğünüz gibi, eğer bir kullanıcı sizi takip ediyorsa profilinde ‘Seni Takip Ediyor’ ibaresi yer alacak. Bu özellikten önce kaç gözün kör olma tehlikesi geçirdiğini tahmin dahi etmek istemiyorum.

Oh wow so now Instagram lets you know who actually follows you ...loves this new update! So you can now lurking who's a fan lmao pic.twitter.com/suQ6NUp3ls