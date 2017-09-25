  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Instagram, ‘Seni Takip Ediyor’ Özelliğini Android’de Test Ediyor

Instagram, ‘Seni Takip Ediyor’ Özelliğini Android’de Test Ediyor

Instagram, ‘Seni Takip Ediyor’ Özelliğini Android’de Test Ediyor
YORUM YAZ
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Eminim birçok kişi, ‘takibime takip’ felsefesi ışığında, kendisini kimlerin takip ettiğini öğrenmek için ‘Takipçi’ listesini dillere destan bir ustalıkla incelemiştir. Neyse ki Instagram, ‘Seni Takip Ediyor’ özelliğiyle birlikte bu işkenceye bir dur dedi. Şirket, yeni özelliğini Android cihazlarda test etmeye başladı.

Çeşitli kullanıcı raporlarına göre Instagram, uzun zamandır beklenen ‘Seni Takip Ediyor’ özelliğini Android cihazlarda test etmeye başladı. Adından da anlaşılacağı üzere, kullanıcılar bir profili ziyaret ettiklerinde o kişinin kendilerini takip edip etmediğini anlayabiliyorlar.

Aşağıdaki Twitter bağlantısında da gördüğünüz gibi, eğer bir kullanıcı sizi takip ediyorsa profilinde ‘Seni Takip Ediyor’ ibaresi yer alacak. Bu özellikten önce kaç gözün kör olma tehlikesi geçirdiğini tahmin dahi etmek istemiyorum.

Birçok kullanıcı için ‘Takipçiler’ sayfalarının incelemesi, biraz heyecan biraz da tedirginlik demekti. Neyse ki, Instagram’ın yeni özelliği birçok kullanıcıyı bu stresten kurtaracak.

Bu özelliğin şu anda Android kullanıcıları için test edildiğini belirtelim. Bu nedenle iOS kullanıcıların sırasını beklemesi gerekecek. Bununla birlikte, özelliğin test aşaması bittiğince diğer mobil platformların da kullanımına sunulmasını bekliyoruz. 

Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

Instagram’ın Arşiv Özelliği Artık Herkese Açık SOSYAL MEDYA Instagram’ın Arşiv Özelliği Artık Herkese Açık

300 Milyon İnsan Instagram Kullanıyor! MOBİL 300 Milyon İnsan Instagram Kullanıyor!

ETİKETLER: Android Mobil instagram

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (APK)
Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (MYT Material), adından da anlayacağınız üzere Android telefon ve tabletlerinize hem mp3 hem de video klip indirmenizi sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
TubeMate YouTube Downloader TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader TubeMate ile Android cihazınız üzerinden YouTube videolarını indirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Nesine Nesine
Nesine Nesine uygulaması sayesinde takip ettiğiniz tüm şans oyunlarınız mobil cihazınız üzerinden takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
SnapTube SnapTube
SnapTube SnapTube, YouTube, DailyMotion, Facebook, Instagram ve benzer popüler platformlardaki video ve şarkıları ücretsiz olarak indirmenizi sağlayan ücretsiz Android video indirme programı. ÜCRETSİZ
Google Play (APK) Google Play (APK)
Google Play (APK) Google Play Store, oyun ve uygulamaları tanıtmak ve kullanıcıların Android cihazlarına indirip kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir mağaza uygulaması. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger, Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde ücretsiz kullanabileceğiniz gelişmiş bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
BlueStacks BlueStacks
BlueStacks BlueStacks, Android oyunlarını ve Android uygulamalarını bilgisayarlarınız üzerinde oynamanıza veya çalıştırmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
Aptoide Aptoide
Aptoide Aptoide uygulamasıyla Android cihazlarınızdan kolayca en son ve güncel uygulamalara erişim sağlayın. ÜCRETSİZ
Instagram Instagram
Instagram Instagram Windows 10 PC uygulamasıyla fotoğraf ve videoların yanı sıra hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR