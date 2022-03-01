Instagram, Sevilen Uygulamasını Kaldırma Kararı Aldı

Sosyal medya platformları arasında sıklıkla tercih edilen Instagram, 2018 yılında uygulamaya soktuğu IGTV uygulaması hakkında yeni kararını açıkladı. IGTV için artık destek verilmeyeceğini duyuran Instagram, konuyla ilgili açıklama yaptı. IGTV’nin Youtube platformuna yönelik önemli bir rakip olması bekleniyordu.

Instagram’ın ana uygulamasında kullanıcılar en fazla bir dakikalık yatay videolar yayınlayabiliyorken, IGTV özelliği ile kullanıcılar 650 MB’a kadar boyutla 15 dakika uzunluğunda dikey videolar yayınlayabiliyordu. Masaüstü uygulamasında ise bu süre 1 saate kadar uzayabiliyordu. Bu desteği ile Instagram, önemli bir eksikliği gidermiş ve Youtube platformu için ciddi bir rakip olmuştu.

IGTV Uygulamasını Artık Desteklemeyecek

Birçok kullanıcı bilmese de Instagram’ın bağımsız bir IGTV uygulaması bulunuyor. App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebilen bu uygulama, platformdan yapılan açıklamaya göre artık desteklenmeyecek.

Instagram konuyla ilgili duyurusunda şu bilgileri aktardı:

‘Video keşfetmeyi ve oluşturmayı olabildiğince basit hale getirme çabalarımızın bir parçası olarak, artık IGTV için sunduğumuz bağımsız uygulamamızı desteklemeyeceğiz. Bunun yerine, tüm videoların ana Instagram uygulamasında olmasına odaklanacağız.’

Öte yandan, Instagram’ın IGTV desteğini sonlandırması, Instagram’ın video paylaşımını kısıtladığı anlamına gelmiyor. Aksine CEO Adam Mosseri, geçen yıl paylaştığı tweette Instagram’ın artık basit bir fotoğraf paylaşım uygulaması olmadığını söylemiş ve Reels, Hikaye gibi özellikleri geliştirmeye devam ettiklerine dikkat çekmişti.

Instagram, Ekim ayında aldığı karar ile IGTV ve akıştaki standart videoları ‘Instagram Video’ adlı tek formatta birleştirdiğini duyurmuştu. Şirket, kullanıcıların profilin de paylaştıkları tüm videoların (Reels hariç) bulunduğu yeni bir sekme ekledi. Bu sekmede kullanıcılar IGTV dahil platformda paylaşılan tüm videoları görebiliyorlar.