Instagram Shop Türkiye'ye Geliyor, Alışveriş Başlasın!

Instagram, Amerika’daki kullanıcılar için sunduğu yeni alışveriş deneyimi Shop’u Türkiye’ye getireceklerinin müjdesini verdi. Instagram Keşfet sayfasında yenilenen tasarımıyla yer alacak Instagram Shop ile kullanıcılar marka ve içerik üreticilerinin paylaştığı ürünleri kolayca keşfedecek.

Instagram Shop Türkiye'de!

Instagram, Temmuz ayı başlarında Amerika’da çeşitli marka ve ürünlerin satışını öne çıkarmayı hedefleyen özel Mağaza sayfasını açmıştı. Yeni Mağaza sayfası, kullanıcılara profillerine ve uygulama içi etkinliklerine göre öneriler de sunacak. Alışveriş tutkunları listelenen herhangi bir ürünü uygulamadan ayrılmadan satın alabilecek. Kullanıcılar platformdaki farklı satıcılar tarafından satışa sunulan tüm ürünlere Keşfet sekmesinden erişilebilecek Mağaza bölümünde göz atabilecek. Son trendler, kişiselleştirilmiş öneriler ve özel tanıtımlara tek bir yerden ulaşma kolaylığı sağlayacak Instagram Shop’ta marka ve içerik üreticilerinin koleksiyonlarının yanı sıra Instagram’ın @shop hesabından özel seçkiler de yer alacak.

Ödeme Sistemi Facebook Pay

Mağazanın ödeme hizmetleri, müşterilerin hızlı ödeme ihtiyaçları için banka veya kredi kartı bilgilerini güvenli bir şekilde kaydetmelerini sağlayan Facebook Pay ile gerçekleştirilecek. Facebook Pay hem satın alma hem de bağış için kullanılıyor. Verge’e göre Instagram uygulama üzerinden her satın alım için komisyon alacak.