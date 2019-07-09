Instagram Siber Zorbalığı Önlemek için Yeni Özelliklerini Duyurdu

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram, siber zorbalığı önlemek için iki yeni özelliği platformuna entegre etmeye hazırlanıyor.

Instagram'da Yapay Zeka Yorumları Denetleyecek!

Yakında testlerinin başlayacağı açıklanan özellik ile Instagram kullanıcıları, kendilerini rahatsız eden siber zorbalara bir çeşit gizli yasak uygulayacak. Kullanıcılar istediği kişiyi kısıtlayabilecek.

Bu kısıtlanan kişiler, kendisini kısıtlayanın uygulamada aktif olup olmadığını ya da mesajlarının onlar tarafından okunup okunmadığını göremeyecek.

Bir kişinin gönderisine rahatsız edici bir yorum yaptığınızda Instagram, yapay zeka sayesinde saldırgan olarak nitelendirilen yorumları saniyeler içinde tespit edecek ve "Bunu yayınlamak istediğinize emin misiniz?" sorusunu soracak.

Bir süredir siber zorbalık ile aktif bir şekilde mücadele eden Instagram, 'saldırgan yorum filtresi' gibi özellikleriyle fotoğraf ve fotoğraf altı açıklamaları da siber zorbalık çerçevesinde değerlendirmekte.

Instagram'ın yeni özellikleri yapılacak olan testlerin ardından tüm kullanıcılara kademeli olarak açılacak. Sizler Instagram'ın siber zorbalık ile ilgili aldığı önlemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'ın bu iki yeni özelliği nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!