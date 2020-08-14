Instagram Silinen Fotoğrafları ve Mesajları Bir Yıl Saklamış: 'Hata Olmuş'

Şirketlerin kullanıcılar tarafından silinen herhangi bir veriyi ağlarından, sistemlerinden ve önbelleklerinden silene kadar bir süre saklaması alışılmadık bir durum değil. Öte taraftan Instagram 'hatadan kaynaklanan' bir durum sebebi ile bu işin dozunu bir miktar kaçırmış gibi gözüküyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Instagram Silinen Fotoğrafları ve Mesajları Saklıyor mu?

Bağımsız olarak çalışan güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel, Instagram'da var olan verilerini indirmek istediğinde çok öncesine dayanan fotoğraflarının ve mesajlarının bulunduğunu fark etti. Instagram, normal şartlar içerisinde kullanıcılar tarafından silinen verilerin ağlardan, sistemlerden ve önbelleklerden kaldırılmasının 90 gün süren bir süreçte gerçekleştiğini belirtmekte.

Öte taraftan Pokharel tarafından indirilen verilerin önemli bir kısmı bir yıldan daha eski bir zaman dilimine ait. Üstelik araştırma, şirketin bu verileri indirme aracı olarak kullanabildiğini gösteriyor.

Konuyu şirketin yetkililerine ileten Pokharel, bunun bir hatadan kaynaklandığına yönelik bir yanıt aldı ve bu hatayı şirkete bildirdiği için 6,000 dolar ile ödüllendirildi.

Bulunduğumuz aşamada bunun kasıtlı bir gizlilik ihlalinden ziyade kodlama hatası olduğuna yönelik bir şüpheye düşmemize gerek yok. Ancak bu durum sosyal medya şirketlerinin veri silme konusunda şeffaf davranması, kullanıcı kontrolü sağlaması ve uygun bir denetim süreci yürütmesi gerektiğine işaret ediyor.

Örneğin iPhone'unuzda bir fotoğraf sildiğinizde yaşadığınız süreç basit ve şeffaf bir şekilde aktarılır:

- Silinen fotoğraf, 'Silinmiş Fotoğraflar' albümüne taşınır.

- 'Silinmiş Fotoğraflar' albümünde yer alan tüm fotoğraflar cihazda gizli olarak tutulur ve hiçbir uygulama tarafından erişilemez.

- Bu albümde yer alan ve geri yüklenmeyen fotoğraflar otuz gün sonra kalıcı olarak silinidr.

Apple bu noktada kullanıcılara otuz günlük gecikmeyi geçersiz kılma imkanı da sunar. Yani isteyen kullanıcılar, silinen fotoğrafların bekleme olmaksızın direkt olarak silinmesini isteyebilir. Diğer uygulamaların ve hizmetlerin de bu yaklaşımdan çok şey öğrenmesini diliyoruz.