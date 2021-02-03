Instagram Silinen Gönderileri Geri Getirme Özelliği Geldi

Instagram silinen gönderileri geri getirme özelliğini yayına aldı. Merakla beklenen özellik en sonunda kullanıma açıldı. Kullanıcılar gönderileri yanlışlıkla silinirse veya hesapları çalınıp gönderileri silinirse bunları geri getirebilecek.

Instagram Silinen Gönderileri Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Instagram, silinen gönderileri geri getirmeyi kolaylaştırıyor. Şirket, uygulamada fotoğraflar, videolar, Reels videoları, IGTV videoları ve hikayeler dahil olmak üzere sildiğiniz içeriği gözden geçirmenize ve geri yüklemenize olanak tanıyan bir "yakın zamanda silinmiş" özelliği kullanıma sunuyor.

Instagram bu özelliği bilgisayar korsanlarına karşı yararlı olarak konumlandırıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hesabınız çalındı diyelim ve daha sonra hesabınızı geri aldınız. Ancak hesabınızdaki gönderiler silinmiş. Bu özelliği kullanarak geri getirme işlemi yapabileceksiniz.

Silinen gönderiler "yakın zamanda silinmiş" isimli klasörde 30 gün kalacak ve dokunulmazlarsa bu noktadan sonra otomatik olarak silinecekler.

Silinen hikayeler ise klasörde sadece 24 saat boyunca kalacak.

Instagram silinen fotoğrafları geri getirmek için yapmanız gereken adımlar şu şekilde

Ayarlar Hesap Son Silinenler

Yukarıdaki adımları yaparak yakın zamanda silinen gönderiler klasörüne erişim sağlayabilmektesiniz. Ufak bir hatırlatmakta yarar var bu özellik kademeli olarak kullanıma açılıyor ve sizde henüz gözükmüyor ise yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Ara ara özelliğin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Instagram'da ayrıca "Arşiv" bölümü yer alıyor. Arşiv bölümüne alınan fotoğrafları sadece ve sadece siz görebiliyorsunuz. İstediğini zaman arşivden çıkarabiliyor ve tekrardan profilinizde gösterebiliyorsunuz.

Sizler Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!