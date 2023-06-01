Instagram, Sıralama Algoritmasının Nasıl Çalıştığını Açıkladı
Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram'ın sıralama algoritmasının nasıl çalıştığını anlattı. İşte detaylar!
Instagram CEO'su Adam Mosseri bir blog yazısında, sosyal medya uygulamasında sıralama algoritmasının nasıl çalıştığına dair daha fazla ayrıntı verdi.
Sıralama sistemiyle ilgili bazı yanlış anlamaları gidermeye çalışan CEO, Instagram'ın aslında uygulama genelinde içeriği sıralamak için kullanılan tek bir algoritmaya sahip olmadığını söyledi. Bunun yerine, uygulamanın her farklı alanı, özelliğe bağlı olarak farklı şekillerde ayarlanan kendi algoritmasına sahip.
"Instagram'ın, insanların uygulamada neleri görüp neleri göremeyeceğini denetleyen tek bir algoritması yok. Her birinin kendi amacı olan çeşitli algoritmalar, sınıflandırıcılar ve süreçler kullanıyoruz. İnsanların zamanını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz ve herkesin deneyimini kişiselleştirmek için teknolojiyi kullanmanın bunu yapmanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz."
Instagram'da Her Bölüm Farklı Algoritmaya Sahip
Mosseri, Akış, Hikâyeler, Keşfet, Reels, Arama ve diğer alanların hepsinin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve farklı yerlerde doğru içeriği önermek için kendi algoritma ve sıralama sistemine sahip olduğunu söylüyor.
"Uygulamanın her bölümü insanların nasıl kullandığına göre uyarlanmış kendi algoritmasını kullanıyor. İnsanlar Hikâyeler'de en yakın arkadaşlarını arama, Keşfet'i yeni içerik ve içerik oluşturucuları keşfetmek için kullanma ve Reels'de eğlenme eğiliminde. Uygulamanın bu farklı bölümlerinde her şeyi farklı şekilde sıralıyoruz ve deneyiminizi daha da özelleştirebilmeniz için Yakın Arkadaşlar, Favoriler ve Takip Etme gibi özellikler ve kontroller ekledik."
Peki siz Instagram'ın sıralama algoritması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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