Instagram, Snapchat'ten Bir Özellik Daha Kopyalıyor

Facebook’un sahibi olduğu sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, en büyük rakibi Snapchat’ten bir özellik daha kopyalama kararı aldı. Artık Instagram Hikayeler’de daha uzun videolar paylaşılabilecek.

Facebook, halihazırda en çok kullanılan sosyal medya platformu olmasına karşın bugüne kadar önüne çıkan bütün diğer sosyal medya mecralarını yüksek paralar ödeyerek satın almaktan geri kalmamıştı. WhatsApp ve Instagram gibi devasa uygulamalara milyarlarca dolar harcayan şirket, sıra Snapchat’e geldiğindeyse duvara toslamıştı. Snapchat’in geliştiricileri, milyarlarca dolar değerindeki teklifleri ellerinin tersiyle itmişler ve uygulamayı Facebook’a satmayacaklarını söylemişlerdi. Yaşanan bunca olaydan sonra Snapchat’in hikaye paylaşma özelliğini ansızın WhatsApp ve Instagram üzerinde kullanmaya başlayan Facebook, özellikle Instagram’a eklediği hikayeler özelliğiyle birlikte Snapchat’in kullanım oranının onlarca kat üstüne çıkmıştı. “En büyük rakibini yenmenin tek yolu onu kopyalamaktır” ilkesiyle hareket etmeye devam eden Instagram ve Facebook, hikayeler özelliğini devreye almalarının ardından Snapchat’ten birçok özelliği yüzleri kızarmadan aşırmışlardı.

Teknoloji basınının tanınmış isimlerinden Jane Wong, Twitter adresi üzerinden paylaştığı bir görselle Instagram’ın Snapchat’ten kopyaladığı yeni özelliğini ortaya çıkardı. Wong, uzun süredir Snapchat üzerinde kullanılan uzun video özelliğinin yakın zaman sonra Instagram Hikayeler üzerinde kullanılabileceğini söyledi.

Instagram is testing taking long video Stories right within the app! pic.twitter.com/68mStTuMzZ