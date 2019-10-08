Instagram Stalk Yapanlar için Kötü Haberi Verdi!

Takip ettiğiniz kişilerin neleri beğendiğini, nelere yorum yaptığını ve nelerden hoşlandığını görmeyi seviyorsanız, Instagram'ın bazı kötü haberleri var. Instagram takip sekmesi uygulamadan kaldırılacak!

Instagram Takip Sekmesi Kaldırılacak!

Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Instagram, insanların birbirleri ile iletişim kurabilmeleri için pek çok seçeneklerinin olduğunu söyledi. Keşif seçeneklerinin etiketlere, insanlara ve konumlara göre kişiselleştirilebileceğini belirten Instagram, bu noktada bazı değişiklikler yapacağını açıkladı.

Uygulama içerisinde yer alan ve takip ettiğiniz kişilerin neleri beğendiği, nelere yorum yaptığını veya kimleri takip ettiğini görmenizi sağlayan takip sekmesi, önümüzdeki hafta itibarıyla uygulamadan kaldırılacak. Instagram kullanıcılarının pek fazla işine yaramayan bu özellik, şirketin yaptığı açıklamaya göre çok az kişi tarafından kullanılmaktaydı.

Bununla birlikte kişilerin kişisel verilerinin gizliliği açısından bir açık olarak görülen bu özellik, bu sayede daha güvenli bir kullanım alanı oluşturmuş olacak.

Instagram tarafından bugün içerisinde duyurulan bu değişiklik pek çok kişi için yürürlüğe girdi. Önümüzdeki haftadan itibaren herkes için yayınlanacak bu özellikle birlikte kalp emojisine tıkladığınızda yalnızca kendi içeriklerinizle ilgili etkinlikleri göreceksiniz.