Instagram Stalkın Önünü Kesmek için Çabalıyor

Son zamanlarda platform içi hareketleri gizli hale getirmek için adımlar atan Instagram, bu noktada daha sert politikalara yönelmeye başladı.

Uygulamalar Kapatılacak

Geçtiğimiz günlerde takip sekmesini uygulama içerisinde kaldıran Instagram, kullanıcıların attıkları adımların ve yaptıkları işlemlerin daha gizli olmasını istiyor. Bu noktada gözünü üçüncü parti uygulamalara çeviren şirket, Like Patrol uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Kısa bir şekilde bahsetmemiz gerekirse bu uygulama, takip edilen kişinin platform içerisindeki hareketlerini izleyerek kullanıcıya bilgi veriyor. Hedeflenen kişiler bir gönderiyi beğendiğinde veya gönderiye yorum yaptığında bildirim gönderen uygulama, hedefteki kişinin iletişime geçtiği cinsiyet ve hatta kişilerin popülerliği ile ilgili analitikler sunuyor.

Temmuz ayında iOS platformunda yayınlanarak hayata geçen uygulama, haftalık 3 dolar ya da aylık 80 dolar ücret ile hizmet veriyordu. Uygulamanın kurucusu tarafından yapılan açıklamaya göre abone sayısı ise 300 kişi civarında.

Like Patrol uygulamasının ilerleyen günlerde kullanıma kapatılacağını belirten Instagram, bu noktada benzer amaçlarla hizmet veren diğer uygulamaların da takibe alındığını ve gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.