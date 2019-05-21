Instagram Sürpriz Bir Özellikle Yenileniyor: Gizlilik Artacak

Instagram üzerinden takipçi sayısı artırmak isteyenlerin düşünmedikleri kötü durum neredeyse kalmadı. Son olarak sizlerle paylaşılan bir haberde, genç bir kızın Instagram takipçi sayısını arttırmak için 200 yıllık heykeli kırdığından bahsedilmişti.

Instagram tüm bu problemleri tamamen kaldırmak ve daha çok içerik kalitesine yöneltmek için yeni bir özellik denemeye karar verdi. Artık Instagram hesaplarından takipçi sayısı görünmeyecek. Bunun yerine daha çok kişinin yaptığı paylaşımlara ağırlık verilecek.

Instagram neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydu

Instagram üzerinden beğeni ve takipçi arttırmak için türlü türlü hileler kullanılıyordu. Bu nedenle Instagram artık sadece kişilerin takipçi sayısıyla bir yerlere gelmek istediği platform haline dönüşmüştü. Buna daha fazla katlanamayan Facebook şirketi, duruma radikal bir el atma kararı aldı.

Hem takipçi sayısının hem de takip edilen kişi sayısının görülmemesi, niteliği daha da artıracak gibi görünüyor. Böylece kişileri beğenirken bile takipçi sayısının önemsenmesinin önüne geçilmiş olacak. Facebook şirketinin belki de bugüne kadarki en doğru kararlardan birisini aldığını söyleyebiliriz. Özellikle de gençlerin takipçi sayısını arttırmak için kendilerini çok tehlikeli durumlara sokmaları, platforma olan eleştirileri arttırıyordu. Birçok kişi Instagram selfysi nedeniyle uçurumdan düşmüştü.

Son olarak Instagram bir özelliği daha deneme kararı aldı. Kanada'da Instagram beğenileri de kaldırılıyor. Şu an için tüm bunlar test aşamasında ve ilerleyen dönemlerde bütün Instagram platformuna yayılacak. Böylece takipçi veya takip edilen sayısı ile birlikte, beğeni sayıları da görülmeyecek. Tüm bunların niteliği artıracağı düşünülüyor. Peki siz de Instagram ile aynı görüşe sahip misiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.