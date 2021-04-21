Instagram'dan Taciz İçerikli DM'leri Engelleyecek Yeni Özellik

Instagram taciz DM'leri engelleme nasıl yapılır? Instagram geçtiğimiz aylarda nefret söylemiyle mücadele etmeyle ilgili bir güncelleme paylaşmıştı. Şimdi ise taciz içeren Direkt Mesaj (DM) gönderen kişilere karşı yeni araçlar duyuruldu.

Facebook'un sahip olduğu sosyal medya devi yayınladığı bir blog gönderisinde, nefret söylemiyle mücadele etmek için yeni araçlarını duyurdu. Doğrudan mesaj isteklerinden belirli kelimeleri, cümleleri ve emojileri filtreleyecek yeni bir araç tanıtan Instagram, platformdaki tacizi önlemek istiyor.

Instagram'ın yeni araçlarla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kurallarımızı ihlal eden yorumları yakalamaya yardımcı olmak için proaktif tespit teknolojisinin yanı sıra, yorumlarınızdaki kötüye kullanımı kontrol etmenize yardımcı olacak bir dizi araç sunuyoruz. Herkese açık bir hesabınız varsa, yalnızca takip ettiğiniz ve sizi takip eden kişilerin yorumlarına izin verme seçeneğiniz vardır. Rahatsız edici kelimelerin yaygın yazım hatalarını manuel yorum filtre listenizden gizlemeye başladık, böylece görmek istemediğiniz bir kelime yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yazılsa bile görmeyeceksiniz. Hala yapabileceğimiz daha çok şey olduğunu biliyoruz, zorbalığa ve çevrim içi tacize karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız."

Instagram taciz DM'leri engelleme nasıl yapılır?

Kullanıcılar artık hem takipçilerden gelen taciz edici doğrudan mesajları otomatik olarak filtreleyebilecek hem de belirli rahatsız edici kelimeleri, ifadeleri ve emojileri engelleyebilecek. Böylece hesap sahibi, nefret veya taciz içerikli mesajları asla görmek zorunda kalmayacak.

Ayrıca saldırgan, hesap sahibi ile iletişim kurmaya çalışmak için yeni bir hesap oluştursa bile, kullanıcılar kendilerine kötü niyetli mesajlar gönderen birini engelleyebilecek.

Instagram, DM isteklerinde rahatsız edici kelimelerin hazır bir listesi oluşturduğunu, ancak kullanıcıların ayrıca özelleştirmeler yapabileceğini söylüyor. Kullanıcılar, engellenecek olan kelime, kelime öbeği veya emoji listelerini bu filtrelemeye dahil edebilecek.

Sosyal medya platformu, yorum ve DM isteği filtrelerinin, kullanıcının gizlilik ayarlarının "Gizli Kelimeler" adlı yeni bir bölümünde açılıp kapatılabileceğini ifade etti.

Instagram, DM'lerin “özel görüşmeler” olması nedeniyle, genel olarak kamuya açık olan yorumlardan daha zor kontrol edildiğini belirtti. ABD'li sosyal ağ, yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda birkaç ülkede tanıtılacağını ve birkaç ay içinde daha fazla ülkeye yayılacağını söyledi.

Instagram geçtiğimiz Şubat ayında, defalarca küfürlü mesajlar gönderen kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakacağını ifade etti. 1,16 milyar kullanıcısı olduğu düşünülen Instagram'ın, en çok gençlere hitap ettiği düşünülüyor. Bazı analizler, Instagram kullanıcılarının yüzde 70'inin 35 yaşın altında olduğunu gösteriyor.