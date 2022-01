Instagram Takipçi Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Instagram takipçi gizleme özelliğini test ediyor. Kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte görüntü tabanlı sosyal medya platformunda takipçi listesini gizleyebilecek. Peki, yeni Instagram özelliği ne zaman gelecek? Kullanıcı deneyimini iyileştirebilecek özelliğe ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Dünya genenelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için yenilikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, popüler sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı. Şirketin takipçi listesini gizleme özelliğini test ettiği ortaya çıktı.

Kullanıcıların gizlilik düzeyini önemli ölçüde arttıracak özelliğin şu anda yalnızca 4000'den fazla takipçiye sahip olan doğrulanmış işletme hesapları için geçerli olduğu belirtildi. Paluzzi ayrıca yeni özelliğe ilişkin bir ekran görüntüsü de paylaştı.

Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda takipçi listesinin yalnızca hesabın sahibi tarafından görülebileceği ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla söz konusu özellik kullanıma sunulduğu takdirde kullanıcılar, isteğe bağlı olarak takipçi listesini gizleyebilecek.

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Bunun yanı sıra söz konusu özelliğin ne zaman erişime açılacağı da belli değil. Şirketin konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim.

#Instagram is working to limit the number of followers that can be viewed 👀



ℹ️ This limit applies to verified Business accounts with more than 4000 followers. pic.twitter.com/TwoDAfT3I5