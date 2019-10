Instagram, Takipçi Kategorilendirme Özelliğini Test Ediyor

Eğer Instagram’ı yeterince uzun zamandır kullanıyorsanız muhtemelen aslında pek de umursamadığınız halde takip ettiğiniz birileri vardır. Yani bir nedenden ötürü bir anlığına takip etmeye başladığınız fakat sonrasında artık ilginizi çekmeyen ya da takip ettiğinizi unuttuğunuz kişilerden bahsediyoruz.

Bu gereksiz bağlantılardan kurtulmak için artık yeni bir yönteme sahip olabilirsiniz. Uygulamaların kodlarını inceleyerek gizli ya da test edilen özellikleri ortaya çıkarmasıyla tanınan Jane Manchun Wong, şimdilerde Intagram’da yeni bir özelliğin test edildiğini keşfetti.

Wong’a göre, Instagram takipçileri kategorilere ayırmaya ve bu sayede onları daha kolay yönetmeye yarayan yeni bir özelliği test ediyor. Kategori özelliği sayesinde, daha az etkileşimde olduğunuz kişileri görüp onları takip etmeyi bırakabilecek ya da sadece resim paylaşan hesapları görebileceksiniz.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:



“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5