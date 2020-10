Instagram'ın Threads Uygulaması Yeni Instagram Direct Oldu

Yakın arkadaşlara mesaj göndermek için geliştirilen özel uygulama Threads, onu çok daha kullanışlı bir hale getirecek ve kullanıcı deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak bir güncelleme aldı. Instagram'ın Threads uygulaması, uygulamaya eklenen özellikler ile beraber Instagram Direct uygulamasının yerini alacak gibi görünüyor. Peki, uygulamanın aldığı güncelleme ile nasıl bir hale gelmesi bekleniyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yakın arkadaşlarla iletişim halinde kalmanın, Instagram'da yer alan sohbetleri görüntülemenin ve iletişim halinde olunan kişilerle iletişime geçmenin en iyi yollarından Threads, uygulamanın kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesine yardımcı olacağı çok daha büyük bir güncelleme aldı. Instagram'ın Threads uygulaması için geliştirilen büyük güncelleme ile uygulamayı kullanmaya devam eden kişilerin arkadaşları ile olan iletişimini daha da güçlendirmesi amaçlanıyor.

Instagram, Threads'in yakın arkadaşlarla iletişim kurmanın en iyi yollarından biri olmaya devam etmesi için yeni bir özellik daha getirdi. Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen ve Twitter üzerinden paylaşılan tweete göre uygulamaya eklenen özellikte öncelikli olarak yakın arkadaşlar ön plana çıkarılıyor ama kullanıcılar gelen güncellemeyle ön plana çıkaran yakın arkadaşların yanı sıra Instagram üzerinden iletişimde olduğu herkese mesaj gönderme imkanına da sahip oldu.

Instagram Threads app has basically become the Direct app reborn with the latest update that allows messages with anyone, not just close friends pic.twitter.com/5JwGDhlejd