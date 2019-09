Instagram, TikTok'a Dönüşüyor!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yepyeni bir özellik geliyor. Artık Instagram üzerinden TikTok'daki videolara benzer içerikler üretebileceksiniz.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Jane Manchun Wong, Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti.

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Instagram'a 'clips' adında yeni bir kamera modunun geleceğini söyledi.

Clips isimli yeni kamera modu sayesinde TikTok'daki videolar gibi video çekebileceksiniz. Videonun hızını ayarlayabilecek, zamanlama yapabilecek ve zoom yapabileceksiniz. Yeni özellik ile maksimum 60 saniye uzunluğunda videolar çekilebilecek.

Instagram is working on “Clips”, a Story Camera feature “inspired” by TikTok



I have a mini surprise in my new blog: https://t.co/wOGfCOlQCg pic.twitter.com/pAd7NHA5nJ