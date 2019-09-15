Instagram TikTok Oluyor, Reynmen Gözaltına Alındı! Teknoloji Haberleri #61

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

BKM Express, Rekabet Kurumu'nun verdiği karar doğrultusunda kapanıyor. İnternete mi daha çok güveniyorsunuz yoksa beyninize mi? Yapılan araştırmalara göre, en çok internete güveniyoruz.

Alibaba Başkanı Jack Ma görevinden ayrıldı. Ünlü rapçi Drake, sevdiği dizinin bitmesi üzerine diziyi satın alarak yapımcılığını üstlendi. Honor 20, ülkemizde satışa sunuldu. CIA'nin zihnimizi kontrol etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Huawei, HarmonyOS'un hazır olmadığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia engelini Genel Kurul'a sevk etti. Huawei Mate 30'un kutusu ortaya çıktı. Ülkemizin ilk drone ordusu göreve hazır.

TikTok'u seviyor musunuz? Çok yakında Instagram üzerinden TikTok'a benzer içerikler üretebileceksiniz. Apple tekrardan 1 trilyon dolar marka değerine ulaştı. Reynmen, gözaltına alındı!

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.