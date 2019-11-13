Instagram, TikTok Oluyor! Yeni Özellik Test Edilmeye Başlandı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, yepyeni bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Instagram üzerinden TikTok'daki içeriklere benzer içerikler üretilebilecek.

Instagram Reels Test Edilmeye Başlandı

Geçtiğimiz aylarda Instagram'ın TikTok'a dönüşeceğini sizlere aktarmıştık. Bugün ise yeni özelliğin test edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Reels isimli özelliğin test edilmeye başlandığını duyan kullanıcılar Instagram'a büyük tepki göstermeye başladı.

Instagram'ın Reels özelliği sayesinde 15 saniyelik eğlenceli videolar çekebilecek ve takipçileriniz ile çektiğiniz videoları paylaşabileceksiniz. Çektiğiniz videolara Instagram'ın müzik kütüphanesinde bulunan müziklerden birini seçip ekleyebileceksiniz. Çektiğiniz videonun hızını kolayca ayarlayabileceksiniz.

Instagram'ın müzik kütüphanesinde TikTok'da yer alan müziklerin birçoğu bulunacak. 'Popüler' isimli alanda o anda en popüler olan müziklere erişim sağlayabileceksiniz. Instagram, yeni özelliğini şu anda Brazilya'da test etmeye başladı. Özelliğin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma açılacağı bilinmiyor. Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, yeni hikayeler özelliği ile kullanıcı kaybedebilir. TikTok ve Snapchat'de bulunan özelliklerin kopyalanması kullanıcılar tarafından hiç hoş karşılanmıyor.

Hemen aşağıdan Instagram'ın Reels hakkında yayınlanan videoya ulaşabilirsiniz.

Tahminlerimize göre Reels isimli özellik testlerin ardından kademeli olarak tüm kullanıcılara açılacak.