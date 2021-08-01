Instagram Toplu Mesaj Gönderme Özelliği Üzerinde Çalışıyor!

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Instagram toplu mesaj gönderme özelliği için kollarını sıvadı. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

Instagram Toplu Mesaj Gönderme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Instagram, yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden ortaya çıkarması ile tanınan Alessandro Paluzzi, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı.

Paluzzi, ortaya çıkardığı yeni özelliğin ekran görüntüsünü Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Aktarılan bilgilere göre popüler sosyal medya platformuna toplu DM özelliği gelecek. Böylece kullanıcılar aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

Instagram'da aynı anda birden fazla kullanıcıya Direkt Mesaj aracılığı ile gönderi gönderememek oldukça önemli bir eksiklikti. Şu anda yalnızca grup kurularak aynı anda birden fazla kullanıcıya gönderi gönderilebiliyor. Yeni özellik ile birlikte aynı anda gönderi göndermek için grup kurmaya gerek kalmayacak.

Toplu mesaj gönderme özelliğiyle beraber spam sorunu ortaya çıkabilir. Bu da gün içerisinde çok sayıda mesajın gelebileceği anlamına geliyor. Ayrıca tanınmayan kişilere toplu mesaj gönderilmesini engelleyecek bir kısıtlamanın olması da bekleniyor.

Alessandro Paluzzi, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını da ortaya çıkardı. Paluzzi, elde ettiği ekran görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Böylece kullanıcılar, yeni özelliğin nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi oldu.

#Instagram is working on the possibility of sending a post to multiple people at the same time 👀 pic.twitter.com/sxFacUV2uC — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 27, 2021

Twitter Sesli Tweetlere Alt Yazı Desteği Ekledi

Popüler sosyal medya platformu, geçtiğimiz haftalarda sosyal ağ üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte sesli tweetler için alt yazı özelliğini kullanıma sunduğunu açıklamıştı. Alt yazı özelliği şu anda Türkçe, İngilizce, Japonca, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Hintçe, Fransızca, Endonezyaca, Korece ve İtalyanca dillerini destekliyor.

Yeni özellik ile beraber artık sesli tweet paylaşıldığı takdirde otomatik olarak alt yazı oluşturulacak. Tweet penceresinin sağ üst kısmında yer alan "CC" butonuna tıkladığınızda alt yazı özelliğini aktif edebilir ve ses kaydında hangi ifadelerin yer aldığını görebilirsiniz. Alt yazı, yalnızca yeni oluşturulan sesli tweetlerde görünüyor. Yani eski sesli tweetlerde alt yazı desteğine erişemezsiniz.