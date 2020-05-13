Instagram'a Toplu Yorum Silme Özelliği Geldi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Instagram'ın yazılım geliştirme ekibi uygulamaya yeni özellikleri entegre ediyor. Artık Instagram'da yorumları toplu olarak silebilmek mümkün hale geldi.

Instagram Toplu Yorum Silme Özelliği Yayında

Yeni gelen özellikler sayesinde aynı anda 25'e kadar yorumu silme, aynı anda birden fazla hesabı engelleme veya kısıtlama işlemi yapılabilecek. Şirket, bu özellikleri test ettiğini ve özellikle daha büyük kitleleri olan kişilerin "olumlu bir ortam" sürdürmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Instagram ayrıca yorumları bir gönderinin üstüne sabitleme özelliğini de test ediyor. K ullanıcıların gönderilere yaptığı yorumlar aynı YouTube'un yorumlar bölümünde olduğu gibi en başa sabitlenebilecek. Bu sayede içerik üreticileri olumlu yorumları en üste alarak vurgulayabilecek.

Yorum silme özelliği hesabınıza henüz gelmediyse güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın! Sizler Instagram'ın yeni özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!