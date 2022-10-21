Instagram Topluluk Kuralları Güncelleniyor: Çok Sıkı Tedbirler Alınacak

Instagram, "Topluluğumuzu Kötüye Kullanımdan Nasıl Koruduğumuza İlişkin Güncellemeler" başlıklı bir yazı yayımlayarak, içerik alanında yeni bir dönem başladığını duyurdu.

Geçen sene devreye giren yeni bir engelleme mekaniği sayesinde rahatsız eden kişilerin hesabını engellemekle kalmayıp aynı kişinin diğer hesaplarının da engellenmesi mümkün hale geldi.

Yeni gelen özellikler arasında engellenen kişilerin halihazırda oluşturduğu diğer hesapları da engellenebilecek. Yayımlanan duyurudaki bir diğer açıklama ise zararlı içeriklerin otomatik şekilde filtrelenmesini konu alıyor.

Instagram'ın Yeni Topluluk Kuralları Neler?

İçerik üretenler koruma altına alınacak

İncitici mesajlar otomatik filtrelenecek

Emoji kısıtlamasa gelecek

Türkçeye koruma desteği gelecek

İçerik üreticilerinin ''İçerik Oluşturucu'' olarak farklı bir hesabı olacak ve bu hesaba sahip olan kişiler ''Hidden Words'' özelliğini etkinleştirmelerine gerek kalmadan direkt kullanabilecek. Bu fırsat 10.000 takipçi ve üzeri kullanıcılar için geçerli olacak.

İstismar edici ve kötü niyetli yorumlardan korunma imkanını artıran özellik, Hikaye (Story) atan kişileri de koruyacak. İçerik üreticilerine mesaj isteği atılırken saygılı olunması gerektiğine yönelik uyarı verilecek.

Instagram'ın tasarladığı yapay zeka sayesinde incitici mesaj ve kaba yorum gönderileceği zaman da kişileri dürten bir mekanizma devreye girecek. Dürtme sistemi şu an için İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince dilindeki kullanıcılarda geçerli.

Bunların yanı sıra deyim, kelime ve emoji tarafında içerik üreticileri bir kontrol sistemine sahip olacak. Sevilmeyen ve görmek istenmeyen içerikler bu şekilde filtrelenecek.

Ayrıca takip edilmeyen kişilerden alınabilecek rahatsız edici mesajlar (Hikaye paylaşımlarında da geçerli) ''İstekler'' klasörü içindeki ''Gizlenen İstekler'' bölümüne düşecek. Bu koruma da Türkçe başta olmak üzere Rusça, Farsça, Bengalce, Marathi, Telugu ve Tamil dillerini kullanan kişileri kapsayacak.