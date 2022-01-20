Instagram’da Ücretli Abonelik Dönemi Başlıyor!

Dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulaması Instagram, yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Instagram 2021 yılının sonunda, uygulama üzerinden içerik üreten kullanıcıların daha fazla para kazanması için yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Uygulama, 2022 yılında bu konuyla ilgili ilk adımlarını attı ve Instagram içerisinde ücretli abonelik testlerini yurt dışında başlattı.

Yeni sisteme göre içerik üreticileri, aylık 1 – 99 dolar arasında bir abonelik ücreti belirleyebilecek. Takipçiler, bu ücreti ödeyerek içerik üreticisinin özel canlı videolarına, hikayelerine ve belirlenen diğer özel içeriklere erişim sağlayabilecek.

Instagram ücretli abonelik çalışması şu an için test aşamasında olsa da, sistem ilerleyen tarihlerde Türkiye ve diğer birçok pazarda aktif kullanıma sunulacak.

Instagram Abonelik Ücretleri Türkiye'de Ne Kadar Olacak?

Ücretli abonelik sisteminin Türkiye’de aktif edilmesi durumunda, abonelik ücretlerinin şimdilik aylık en az 10,99 TL gibi bir rakam olacağı tahmin ediliyor. Üst limit hakkında henüz bir bilgi olmasa da, yurt dışındaki rakamlarla kıyaslandığında en üst abonelik ücretinin 1.400 TL’yi geçebileceği düşünülüyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran TikTok uygulamasına rakip olabilmek adına 2022 yılında özel olarak Instagram Reel formatına daha fazla özen göstereceklerini açıklayan Instagram, her açıdan video tarafına odaklanacaklarını belirtti. Instagram, içerik üreticilerinin de bu formata daha fazla ağırlık vermesini istiyor. Bu sebeple yeni abonelik sistemi daha çok reel videolarını merkezine alıyor. Ancak bu sistemin kötüye kullanımı hakkında şirketin ne gibi yollar izleyeceği bilinmiyor.