Instagram Ünlüsü Bir Alan Adı İçin 14 Yıl Hapis Cezası Aldı

Instagram ünlüsü Rossi Lorathio Adams II ya da internette bilinen ismiyle Polo, tanımadığını birini tehdit etme suçuyla gözaltına alınmıştı. Mahkeme sürecinden sonra ünlü isme 14 yıl hapis cezası verildi.

Adams, uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden State Snaps adını verdiği seri videolar hazırlayan Polo, hesaplarını Iowa State Üniversitesine gittiği yıllarda açmıştı. Genellikle cinsel tavsiyeler ve riskli davranışlar üzerine konuları videolaştıran Polo, bir buçuk milyondan fazla takipçiye ulaşmıştı.

Adams aynı zamanda “doit4state.com” adında bir siteyi de yürütüyordu. Buna rağmen Adams internet sitesini “doitforstate.com” olarak değiştirmek istiyordu; ancak alan adı bir başkasına aitti.

Ethan Deyo isimli bir başkasına ait olan internet sitesini satın almak üzere harekete geçen Rossi Lorathio Adams, 20 bin dolarlık faturayla karşılaştı.

Parayı ödemek istemeyen sosyal medya fenomeni, Ethan Deyo’nun bir arkadaşına silah emojisi gönderdiği gibi Deyo’nun da evinin çevresinde dolaşmaya başladı.

Polo, 2017 yılında daha önce birçok suça karışan kuzenine para vererek, Ethan Deyo’nun evine göndererek silah zoruyla internet sitesini almasını söylemişti.

Sherman Hopkins isimli kuzen, elinde bir şok cihazı ve silahla Deyo’nun evine gitmiş ve internet sitesini almak için üst üste tehditler savurmuştu.

Deyo ise olaydan kurtulmak üzere evine gelen kişinin üzerine atlamış ve küçük bir güreşten sonra silahı alarak, hayatta kalmayı başarmıştı.

Bunun üzerine olaya polis ve mahkeme süreci dahil olmuş ve silahlı kuzen ile sosyal medya fenomeni tutuklanmıştı.

Bugün itibarıyla iki yıldır devam eden mahkeme süreci sonlandı ve Adams, azmettirmekten 14 yıl hapis cezası aldı.