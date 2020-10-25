Instagram Uygulama Kısayolları Kullanıma Sunuldu

Android, 2016 yılında Android kullanıcılarının akıllı telefonunda yer alan bir uygulamaya basılı tuttuktan sonra uygulama içinde gerçekleştirebileceği eylemlerle ilgili kısayolların bir listesini görüntülemesine imkan veren bir güncelleme yayımlamıştı. Instagram uygulama kısayolları için her ne kadar geç kalmış olsa da kullanıcıların isteklerine kulak veren şirket 2019 yılında duyurduğu özelliği nihayet sosyal medya uygulamasına ekledi.

Sosyal medya platformunun Android uygulamasını kullanan kişiler, 2019 yılında duyurulan özellikle ilgili hiçbir gelişme duyurulmadığından ötürü "Instagram uygulama kısayolları gelmeyecek" gibi düşüncelere kapılmaya başlamıştı ancak Instagram tarafından yapılan son güncelleme, özelliğin geleceğine dair umudunu yitiren sosyal medya kullanıcılarını sevindirdi. Instagram Android sürümünü kullananlar artık uygulamayı açmadan kamera açma, yeni gönderi oluşturma, hareketleri görme ve direkt mesajlara gitme gibi kısayollardan faydalanabiliyor.

Teknoloji devleri, kullanıcıların yapmak istedikleri bir eylemi gerçekleştirmek için dokunması gereken miktarı azaltmak ile ilgili çalışmalarını süratle ilerletiyor. Instagram başlangıçta bu tür kısayolları getirmek ile getirmeme tereddüdüne kapılmış olabilir çünkü kullanıcılarun bu yeni işlevlerden birini kullandığı sürece sosyal medya uygulamasını açmak zorunda kalmadığında ne olacağı konusunda endişeleri vardı ama yeni gelen özelliğin kullanım oranına ve günlük aktif kullanıcı sayısına bakılırsa bu özelliğin sosya medya platformuna çok büyük faydası dokundu. Sosyal medya uygulamasına gelen yeni özelliğin Instagram kullanan Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerine gerçekten büyük bir pratiklik sunması bekleniyor.

Instagram Uygulama Kısayolları Nasıl Kullanılır?

Instagram uygulama kısayolları tıpkı özelliğin kendisi gibi pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Yeni özelliği kullanmaya başlamak için aşağıda yer verilen adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

• Sosyal medya uygulamasının üzerine basılı tutun.

• Uygulamanın üzerine basılı tuttuktan sonra önünüze "Kamera", "Yeni Gönderi", "Hareketleri Gör" ve "Direct" olmak üzere toplamda 4 seçenek gelecektir. Bu seçeneklerden hangisini kullanmak istiyorsanız onun üzerine tıklayın.

• Dört seçenekten birine bastıktan sonra uygulama otomatik olarak istediğiniz yeri açacaktır.

• Bu özelliklerden herhangi birine doğrudan ulaşmak isterseniz yukarıdaki adımları aynı şekilde takip ettikten sonra önünüze gelen seçeneklerden herhangi birinin üzerine basılı tutun, uygulama seçildikten sonra seçeneğin kısayolunu istediğiniz yere sürükleyip bırakın.