Instagram Üzerindeki Kavga Cinayetle Sonuçlandı

Karaman’da Instagram üzerinde başlayan tartışma cinayete kadar uzandı. Okuldan çıkan kız arkadaşını bekleyen genç bir adam, aynı yaşlardaki bir başka çocuk tarafından öldürüldü.

Okuldan çıkacak kız arkadaşını bekleyen Yasin Kocaoğlu'nu (18) bıçaklayarak, öldüren Atakan Y. (17) ile arkadaşı E.S.M. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atakan Y.'nin, ifadesinde, Instagram'daki hesabından canlı yayın yaparken, yayına katılıp, kendisine küfrettiği için Kocaoğlu'nu bıçakladığını söyledi.

Olay dün 15.30 sularında Karaman’ın Nefise Sultan Mahallesi sınırlarında bulunan bir okulun önünde gerçekleşti. Yasin Kocaoğlu’nun yanına motosikletle gelen Atakan Y. ve E.S.M arasında tartışma çıktı.

Üç kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönerken, Atakan Y., kavga sırasında Kocaoğlu’nu göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Olay anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kocaoğlu’nu hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Yolda kalbi duran Kocaoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yasin Kocaoğlu, tedaviye alındığı Karaman Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen iki arkadaş, emniyetteki işlemleri sırasında olaya dair ayrıntıları anlattılar. Atakan Y.’nin, emniyetteki ifadesinde, Instagram’daki hesabından canlı yayın yaparken, Yasin Kocaoğlu’nun birkaç arkadaşıyla yayına katılıp, küfrettiğini, aralarında çıkan tartışma üzerine kız arkadaşıyla buluşacağı adrese kendisini davet ettiğini, çağrıldığı yere gidince Kocaoğlu’nu kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi. Atakan Y. ile arkadaşı E.S.M., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi.