Instagram Üzerinden Bağış Toplamak Mümkün Olacak! İşte Merak Edilen Detaylar

Facebook tarafından işletilen Instagram üzerinden bağış toplamak isteyenler bundan sonra rahat edecek. Küresel sosyal medya devi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Instagram platformunu kullanarak çeşitli bağışlar gerçekleştirmek artık hiç zorlamayacak. Hadi gelin konuyla ilgili merak edilen bütün detaylara göz atalım.

Facebook şirketi tarafından yayınlanan bir blog yazısında, para toplama özelliğinin kullanıcılara sunulmaya başlandığı ifade edilmişti. Özellikle de küçük işletmeler için veya bir arkadaşınıza yardım amaçlı bağış yapabileceksiniz. Instagram bağış toplama özelliği olarak adlandırılan bu yeni sistem, şimdilik sadece ABD birleşik krallık ve İrlanda gibi bölgelerde kullanılacak.

Instagram üzerinden bağış toplamak eskisi kadar zor değil

Bundan kısa bir süre önce Instagram platformu yardımıyla bağış toplamak oldukça zordu. Özellikle de bu bağışı nereye yapacağınız ve bağışın detayları gibi birçok durumun kanıtlanması gerekiyordu. Şimdi ise Facebook tarafından yapılan yeni güncellemeler sayesinde, böyle bir zorunluluk kalmadı.

Kişisel Bağış Toplama (Personal Fundraiser) özelliği açmak için yapmanız gerekenler oldukça kolay. Öncelikle; Profili Düzenle/Ayarlar (Edit Profile) seçeneğine ve ardından Bağış Toplamayı Ekle (Add Fundraiser) seçeneklerine tıklamanız başlangıç için yeterli olacaktır. Hemen ardından Para Topla (Raise Money) sekmesine tıklayın ve neden bağış yaptığınızı yazın.

Facebook bağış toplamanız ile ilgili kesinlikle baskı oluşturmuyor. Bunun yerine güven temelli bir ortamdan bahsetmek mümkün. Facebook’un Türkiye'de bu konuda hangi şirketi seçeceği konusunda da henüz pek detay gelmedi. Sizce Türkiye'de böyle bir bağış sistemi işleyebilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.