Instagram Üzerinden Bebek Satıyorlar: İran Ayakta!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak bilinen Instagram üzerinden bebek satışı yapan bir çete çökertildi. İran'da yaşanan bu akıl almaz olayın detaylarına hızlıca bir göz atalım.

Gelen bilgilere göre Tahran'ın polis şefi Brig-Gen Hossein Rahimi, çocuklardan birinin 20 günlük olduğunu ifade etti. Instagram üzerinden satılmak istenen diğer çocuk ise daha henüz iki aylıktı. Instagram çocuk tacirlerinin fiyat listesi bile ortaya çıktı. Bebekler 500 dolar üzerinden ailelerinden alındı. Yaklaşık olarak 2.000 ila 2.500 dolar arasında başkalarına satıldılar.

Instagram üzerinden bebek satışı kan dondurdu

Tutuklanan kişilerden bir tanesi, "yoksul ailelerden bebek almak" ve "onlara daha iyi bir gelecek sağlayabilecek ailelere teslim etmek" gibi önemli bir misyonların olduğunu söyledi. Bu bebek tacirine kalırsa, kendileri son derece güzel bir iş yapıyordu.

İranlı yetkililerin bu şebekeyi ortaya çıkarmasını sağlayan, yine onların paylaştığı fotoğraflar oldu. Fotoğraflara ayrıntılı bir şekilde bakıldığında, kaçırılan çocuklar hemen fark ediliyordu. Bu çocukların 15 civarında fotoğrafını paylaşan çocuk tacirleri, yüksek fiyat veren bir müşteri bulunca satış işlemini yapıyordu.

Aile ve Kadın İşleri Başkan Yardımcısı Shahindokht Molaverdi, bebeklerini satan annelerin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söyledi. Yoksulluk, uyuşturucu bağımlılığı, çocuk evlilikleri ve evsizlik gibi nedenler anneleri böyle bir şey yapmaya zorluyor. Peki sizin sosyal medya platformlarından denk geldiğiniz bu tür suçlar oldu mu? Yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.