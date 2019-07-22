Instagram Van Gölü Ekspresi'nin Resmini Paylaştı

Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında çekilen bir fotoğraf Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı. Instagram'ın paylaştığı resme ilgi büyük.

Instagram'dan Van Gölü Ekspresi Paylaşımı

Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram, TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı paylaştı.

Instagram paylaştığı resmin altına "Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi" açıklamasını yaptı. #HelloFrom etiketi ile yapılan paylaşım yaklaşık 500 bin beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.

Instagram'ın bu paylaşımı yapmasının ardından Van Gölü Ekspresi'nin yoğun talep görmesi beklenmekte. Ankara-Tatvan-Van seferi yaklaşık 25 saat sürmekte ve insanlar aynı Doğu Ekspresi'nde olduğu gibi Van Gölü Ekspresi'nde de yer bulmakta sorun yaşıyor.

Van Gölü Ekspresi Bileti Ne Kadar?

Van Gölü Ekspresi bilet fiyatları yolcuların tercih ettiği vagon sistemine göre değişiklik göstermekte. Yataklı vagonu tercih etmek isteyen yolcuların bilet fiyatının üzerine tek kişilik yataklar için 70 ile 90 TL arasında bir fark ödemesi gerekmekte. TCDD'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan Van Gölü Ekspresi'nin bilet fiyatları şu şekilde:

Tam bilet: 48.00 TL

İndirimli bilet: 45.00 TL

60-64 yaş: 40.50 TL

65 yaş üstü: 40.00 TL

Çocuk (7-12 yaş): 35.00 TL

Basın: 30.50 TL

Öğretmen: 30.50 TL

TSK Personeli: 30.50TL

TCDD Personeli: 30.50 TL

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