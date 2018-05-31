Instagram ve Facebook'daki Bu Dolandırıcılık Yöntemine Dikkat!

Uzmanlar, dünyanın en büyük iki sosyal medya platformu, Facebook ve Instagram ile ilgili çok önemli bir uyarıda bulundu.

Mark Zuckerberg’in 13 yıl önce Harvard Üniversitesi’nde öğrenciyken kurduğu Facebook, aylık aktif 2.2 milyar kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Diğer bir deyişle, Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası her ay Facebook’a giriyor.

Popüler sosyal medya platformu Instagram ise 1 milyar kullanıcı barajına çok yaklaştı. Hatırlayacağınız üzere fotoğraf paylaşım uygulaması, 2012 yılında tam 1 milyar dolar karşılığında Facebook çatısı altına girmişti.

ABD merkezli araştırma şirketi ZeroFOX Research, sosyal medyada 40 bin sahte profili inceledi ve dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemleri belirledi.

Dolandırıcılık amaçlı sahte sosyal medya hesaplarının sadece iki yılda 11 kat arttığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, hergün 200 milyonu geçkin Instagram kullanıcısının markalara ve önemli kişilere ait profilleri ziyaret ettiğine dikkat çekiyor.

Facebook ve Instagram’da kullanıcılara sunulan teklif ve kuponların, siber suçluların başvurduğu dolandırıcılık yöntemlerinden olduğunu söyleyen araştırmacılar, dolandırıcılık amaçlı açılan sahte hesapların yüzde 48’inin, zararlı linklere yönlendirmek için kullanıldığını aktardı.

ZeroFOX Research araştırmasına göre, sahte hesapların yüzde 38’inin ise kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmaya yönelik olan oltalama sayfalarına yönlendirildiği belirlendi.