Instagram ve Facebook'ta Rüşvet Skandalı: Binlerce Dolar Almışlar!

Daha önce Facebook ve Instagram'a dair çeşitli suçlamalar dile getirilmişti. Bunların arasında izinsiz veri kullanımı ve konum takibi gibi uygulama odaklı suçlamalardı. Ancak Engadget'in haberine göre şimdi de her iki markaya yönelik rüşvet karşılığı yönetici araçlarına erişim skandalı iddiaları ortaya atıldı!

Meta Bünyesinde Kovulanlar Var!

Aktarılan bilgilere göre geçen sene Meta bünyesindeki çalışanların bazıları, Facebook ve Instagram'da hesap kurtarma araçlarına erişim sağlamayı başardı. Böylece bazı engelli hesapların engeli kaldırılırken, erişim açısından sıkıntı yaşayan kişilerin de sıkıntıları giderildi. Bunların karşılığında da binlerce dolar rüşvet alındığı iddia edildi.

Duyumlara göre 25 çalışandan fazla kişi rüşvet skandalı sebebiyle işten kovuldu. Haklarında da disiplin soruşturması açıldı. Kampüsü korumak için görevlendirilen özel güvenlikler de dahil olmak üzere birçok departmandan kovulanlar var.

Net bir bilgi olmasa da sisteme erişimi olan kişilerin de olaya dahil olması mümkün görünüyor. Aracı firmaların da olaya dahil olduğu iddiaları dönüyor. Hatta engelin kaldırılması talebinde bulunan kullanıcılardan paraları toplama işleminin de aracı firmalar ile gerçekleştiği söyleniyor.