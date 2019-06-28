Instagram ve Snapchat Filtreleri Google Mesajlara Geliyor

Dünyanın önemli bir bölümü tarafından beğenilerek kullanılan Instagram ve Snapchat filtreleri Google tarafından da kullanılabilir. Üstelik bu filtreler Google'ın hiç beklenmeyen bir hizmeti tarafından kullanılacak gibi görünüyor. Google mesajlar uygulaması kamera filtresi ile şaşırtmaya hazırlanıyor. İşte haberimizin detayları.

Sosyal medya üzerinden çektiği fotoğrafları filtreler ile paylaşan kişiler genellikle o anın daha hoş görünmesini istiyor. Sosyal medya uygulamaları bu açıdan birçok kişiyi doyurabilecek kadar büyük bir tatmin sağlıyor. Google mesajlar uygulaması ise sosyal medya platformları ile kıyaslandığında çok daha resmi duruyor. Ancak Google, mesajlar uygulamasını da sosyal medyaya çevirmek istiyor gibi görünüyor.

Instagram ve Snapchat filtreleri Google mesajları değiştirecek

Google mesajlar gibi resmi bir uygulamanın, Instagram ve Snapchat filtreleri ile farklı bir yüze bürünecek olması, kullanıcıları muhtemelen şaşırtacaktır. Her kullanıcının bu yeni özellikleri beğenmesini beklemiyoruz. Ancak muhtemelen eğlence isteyen büyük çoğunluk için daha hoş karşılanacaktır.

Google mesajlar uygulamasını geliştiren kişiler ilk etapta 5 farklı efektin geleceğini ifade ettiler. Bu efektler sosyal medya platformları tarafından sıklıkla kullanılanlar içinden seçildi. Bunlar içerisinde muhtemelen bazıları çok daha fazla beğenilecek ve kullanılacaktır.

Google ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de bu tarz değişikliklerin diğer uygulamalarda kullanılıp kullanılmayacağı. Muhtemelen yakın bir zamanda, diğer uygulamalarda da bu tarz değişiklikler görebiliriz. Peki sizce de Google, sosyal medya platformlarına kendi sistemlerini getirmekle doğru bir strateji izliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.